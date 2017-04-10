Водителей шокировали новыми ПДД

Революционные изменения готовятся в Правила дорожного движения. По поручению вице-премьера Игоря Шувалова, российские ПДД хотят максимально приблизить к европейским. Однако, по мнению экспертов, это может привести к неразберихе на дорогах.

Игорь Шувалов поручил МВД и Минтрансу в течение месяца проработать некоторые предложения по изменению ПДД. Во-первых, в правительстве хотят, наконец, внести ясность в правила проезда перекрестков с круговым движением. Сегодня водители на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает, – действует принцип помехи справа.

Но работает эта схема почему-то не везде. На некоторых таких пересечениях установлен знак "Уступи дорогу", а значит, первыми должны проезжать круг те, кто на нем находится. Теперь в ПДД хотят закрепить общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество. При этом перед выездом на участок с круговым движением не будет установлено никаких дополнительных знаков, кроме непосредственно обозначающих этот тип пересечения дорог. Эксперты полагают, что водителям придется долго привыкать к отсутствию знаков "Уступи дорогу" или "Главная дорога", и это может привести к многочисленным авариям на таких участках.

Также правительство просит соответствующие ведомства проработать вопрос о введении в законодательство и ПДД нового знака и термина "Зона успокоенного движения". В них пешеходам будет разрешено пересекать проезжую часть в любом месте, при этом автомобилям запретят совершать обгоны и двигаться быстрее 20 километров в час. Сейчас такие зоны в правилах определяются как дворовые территории.

Еще одно нововведение предложило принять депутатам Госдумы некоммерческое партнерство "Гильдия автошкол". В обращении этой организации содержится призыв передать полномочия ГИБДД по приему водительских экзаменов автошколам. В самой Госавтоинспекции такая идея озвучивалась еще в 2016 году. Тогда МВД разработало проект приказа, определяющего правила такого взаимодействия органов ГИБДД с автошколами, напоминает НСН.

Эксперты сомневаются в рациональности таких изменений. Дело в том, что ГИБДД – это государственное ведомство и контроль в нем за сдачей экзаменов в последние годы находится на высоком уровне. А автошколы в большинстве своем – частные организации, там существуют опасения недостаточного контроля за будущими водителями, и к тому же выявлять факты коррупции в них будет сложнее, чем в государственной структуре.

Несколько дней назад, 4 апреля, в России вступили в силу изменения в ПДД. Водительские удостоверения теперь можно получать не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах. Также автовладельцев, которые используют шипованную резину, обязали устанавливать знак "Ш" на свою машину, а тех, кто впервые получил права, – знак "Начинающий водитель".

