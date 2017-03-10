ОСАГО хотят отменить

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает ОСАГО "пустой тратой денег". Он предложил полностью отменить систему полисов обязательного автострахования.

"ОСАГО как продукт, который должен был защищать автомобилистов, не работает. Это навязанная сегодня услуга. Это пустая трата денег", – цитирует агентство "Интерфакс" Ярослава Нилова.

Он отметил, что было бы "проще" полностью отменить полисы обязательного страхования. "ОСАГО сегодня не работает полноценно, так, как должно было работать", – заявил депутат. Глава комитета Госдумы считает, что необходимо "дать возможность водителям самим определять: либо КАСКО, либо вообще без страховки – на свой страх и риск управлять транспортным средством".

Между тем Ярослав Нилов подчеркнул, что страховые компании должны изменить свое отношение к клиентам. Без этого, считает депутат, система и дальше будет "барахлить", а правительство будет вынуждено постоянно вносить поправки в закон об обязательном автостраховании.

Член Госдумы подчеркнул, что страховые компании постоянно "воют, что они работают себе в убыток". "Хотя статистика показывает совершенно иное", – пояснил он.

Напомним, с 1 января 2017 года все страховые компании обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. Организации, не предоставившие возможность приобрести полис обязательного страхования онлайн, должны уплатить штраф в 300 тысяч рублей.