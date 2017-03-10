ОСАГО хотят отменить
"ОСАГО как продукт, который должен был защищать автомобилистов, не работает. Это навязанная сегодня услуга. Это пустая трата денег", – цитирует агентство "Интерфакс" Ярослава Нилова.
Он отметил, что было бы "проще" полностью отменить полисы обязательного страхования. "ОСАГО сегодня не работает полноценно, так, как должно было работать", – заявил депутат. Глава комитета Госдумы считает, что необходимо "дать возможность водителям самим определять: либо КАСКО, либо вообще без страховки – на свой страх и риск управлять транспортным средством".
Между тем Ярослав Нилов подчеркнул, что страховые компании должны изменить свое отношение к клиентам. Без этого, считает депутат, система и дальше будет "барахлить", а правительство будет вынуждено постоянно вносить поправки в закон об обязательном автостраховании.
Член Госдумы подчеркнул, что страховые компании постоянно "воют, что они работают себе в убыток". "Хотя статистика показывает совершенно иное", – пояснил он.
Занимательная игра от @reninsblog оформи #осаго он-лайн и вас ждет чудесный вечер с капчей pic.twitter.com/HfgzfuA0Si— Artem (@fro_ART) 28 февраля 2017 г.
Напомним, с 1 января 2017 года все страховые компании обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. Организации, не предоставившие возможность приобрести полис обязательного страхования онлайн, должны уплатить штраф в 300 тысяч рублей.
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