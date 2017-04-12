Депутаты помогут дальнобойщикам

Депутаты Госдумы пригласят на Охотный ряд представителей грузовых компаний и дальнобойщиков для обсуждения накопившихся в отрасли проблем. Это пообещал Сергей Шаргунов, представляющий в парламенте КПРФ, на заседании круглого стола на тему "Дальнобойщики в поиске компромисса: отраслевые проблемы и варианты решения".

На встрече в редакции "МК" присутствовали представители грузовых компаний и ассоциаций дальнобойщиков. Они поделились друг с другом множеством проблем, которые не дают отрасли динамично развиваться. Дальнобойщик с почти 30-летним стажем Сергей Сапронов сетовал на изношенный транспорт, отсутствие приемлемого режима работы и отдыха и выстроенной системы лизинга, в которой бы в аренду можно было взять не дышащую на ладан фуру, а новую, современную машину, отвечающую технике безопасности и евростандартам по выбросу вредных веществ в атмосферу.

Сапронов также предложить упорядочить региональные стандарты, касающиеся разрешенной весовой нагрузки по осям грузовых автомобилей. По словам водителя, в России сложилась парадоксальная ситуация, когда, проезжая по трем регионам дальнобойщик в одном едет по правилам, а в двух других с нарушениями. И это при том, что вес груза в его машине остается неизменным.

Для того чтобы распутать клубок проблем в отрасли, представитель группы компаний "Фривей" Сергей Грачев предложил выработать единый документ (закон или регламент), согласно которому работали бы все грузовые компании и водители-частники. Представитель объединения водителей и владельцев грузовиков "12 тонн" Владимир Матягин поддержал эту идею и предложил пойти дальше – создать в России ассоциацию грузоперевозчиков, под крылом которой объединить все разрозненные организации дальнобойщиков и водителей грузового транспорта.

Говорили на круглом столе и о недовольстве некоторых водителей системой "Платон". Председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой и дорожной отрасли Борис Рыбак отметил, что немногочисленные претензии дальнобойщиков никак не связаны с "Платоном".

Подавляющее большинство недовольных – это индивидуальные предприниматели, которые зачастую используют в своей работе "серые схемы" и не хотят уходить от них в правовое поле. "Среди бастующих вы не увидите водителей из крупных торговых сетей или грузовых компаний. Их все устраивает, потому что они работают честно", – сказал Рыбак.

Писатель и депутат Сергей Шаргунов пообещал всем собравшимся за круглым столом поддержку на законодательном уровне. В ближайшее время в Госдуме пройдет встреча, на которую будут приглашены все заинтересованные в решении проблем транспортной отрасли – дальнобойщики, представители грузовых компаний, политики и общественники. Итогом такой встречи должны стать инициативы в законотворческой сфере, которые в перспективе будут вынесены на обсуждение Госдумы.