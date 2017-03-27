Росавтодор: акции перевозчиков не повлияли на дорожное движение

Федеральное дорожное агентство России (Росавтодор) сообщает, что прошедшие в некоторых городах акции недовольных системой "Платон" водителей не привели к снижению объемов перевозок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мониторинг дорожной ситуации показал, что прошедшие сегодня в ряде городов акции с участием водителей легковых автомобилей и большегрузного транспорта не повлияли на рынок грузоперевозок", – отмечают в Росавтодоре. Также в ведомстве утверждают, что "опрошенные розничные компании также не ощутили какого-либо влияния на поставки товаров акций грузоперевозчиков".

По информации ведомства, мероприятия водителей большегрузного автотранспорта прошли в 21 городе. В их числе Санкт-Петербург, где в мероприятиях приняло участие 17 машин активистов, Республика Дагестан – около 40 машин, Северная Осетия-Алания – 39 машин, Татарстан – 19 машин, Саратовская область – 20 машин, и Амурская области – 27. Всего по стране в акциях приняло участие 197 большегрузных автомобилей, подводят итоги в Росавтодоре.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев своим указом продлил льготный период для проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам. Дальнобойщики будут платить 1,91 рубля за километр пути. Указ вступит в силу 15 апреля.

Система "Платон" была введена 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в качестве компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.