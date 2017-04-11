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Регионы

Регионы ощущают пользу от "Платона"

Фото: Sean Gallup/Getty Images
В Шипуновском районе Алтайского края отремонтировали мост на средства, полученные по программе взимания платы с грузовиков "Платон". Объект уже прошел все необходимые экспертизы.
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На ремонт моста на трассе "Шипуново – Краснощеково – Курья" через реку Алей было направлено более 82 миллионов рублей. При этом объект прошел реконструкцию впервые за всю его 40-летнюю историю. В результате удалось избежать обрушения и закрытия путепровода, а его пропускная способность значительно возросла.

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Стоит отметить, что до конца 2017 года за счет сборов с системы "Платон" в 13 российских регионах (Самарская, Брянская, Орловская, Тамбовская области, Удмуртия и других) отремонтируют 24 аварийных мостовых перехода и путепровода. Кроме того, на полученные средства будут построены семь мостов регионального значения. На софинансирование этой задачи выделено более девяти миллиардов рублей.

Ранее в Росавтодоре со ссылкой на данные межведомственного мониторинга сообщили, что в России вдвое сократилось число регионов, где проходят акции дальнобойщиков против системы "Платон". Отдельные группы активистов продолжают действовать в десяти городах, правоохранительные органы ведут с ними разъяснительные беседы.

Кроме того, недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев своим указом продлил льготный период для проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам. Дальнобойщики будут платить 1,91 рубля за километр пути. Указ вступит в силу 15 апреля.

Система "Платон" была введена 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в качестве компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.

Автор: Иван Поляков11 апреля 2017, 11:26

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