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Маре Багдасарян испортили День святого Валентина

Мара Багдасарян. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Стритрейсершу Мару Багдасарян вновь оштрафовали на 14 тысяч рублей. Мировой суд столичного участка 353 района Аэропорт постановил взыскать с нее эту сумму за уклонение от уплаты ранее выписанных штрафов за нарушения ПДД.
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В отношении Мары Багдасарян были рассмотрены два административных дела из 54. Суд признал ее виновной в правонарушениях по статье "Уклонение от исполнения административного наказания", сообщает РИА Новости.

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Мара Эльмаровна Багдасарян Стритрейсер

"Сегодня (14 февраля. – Прим. ред.) суд по результатам рассмотрения административного дела назначил Багдасарян наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч и четырех тысяч рублей. За два дня судебных заседаний Багдасарян были назначены штрафы на общую сумму 24 тысячи рублей", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Отметим, сама гонщица на заседание суда не явилась, представив в суд ходатайство о согласии на рассмотрение дела в ее отсутствие. Примечательно, что она также пропустила заседание суда 10 февраля, когда ее оштрафовали на десять тысяч рублей по той же статье.

Ранее девушка в социальной сети Instagram пообещала сняться в клипе о 15-дневном пребывании в спецприемнике. В январе она была арестована за пропуск обязательных работ, но уже 30 января вновь приступила к отбытию трудовой повинности.

В декабре 2016 года Мару Багдасарян приговорили к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей и административному аресту за участие в скандально известных гонках на Gelandewagen. Изначально гонщицу отправили заниматься уборкой улиц, однако она предоставила справку о противопоказании такого рода деятельности для ее здоровья.

Отжала у адвоката тачку)

Публикация от Мара (@049mara)

В результате стритрейсерша отрабатывает наказание перекладыванием бумаг в управляющей компании. "Дисциплину Багдасарян не нарушает, работает исправно, на работы прибывает вовремя", – сообщил 2 февраля официальный представитель столичных судебных приставов Тимур Коробицын.

Автор: Константин Улюкаев14 февраля 2017, 19:22

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