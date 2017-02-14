Маре Багдасарян испортили День святого Валентина

Стритрейсершу Мару Багдасарян вновь оштрафовали на 14 тысяч рублей. Мировой суд столичного участка 353 района Аэропорт постановил взыскать с нее эту сумму за уклонение от уплаты ранее выписанных штрафов за нарушения ПДД.

В отношении Мары Багдасарян были рассмотрены два административных дела из 54. Суд признал ее виновной в правонарушениях по статье "Уклонение от исполнения административного наказания", сообщает РИА Новости.

"Сегодня (14 февраля. – Прим. ред.) суд по результатам рассмотрения административного дела назначил Багдасарян наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч и четырех тысяч рублей. За два дня судебных заседаний Багдасарян были назначены штрафы на общую сумму 24 тысячи рублей", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Отметим, сама гонщица на заседание суда не явилась, представив в суд ходатайство о согласии на рассмотрение дела в ее отсутствие. Примечательно, что она также пропустила заседание суда 10 февраля, когда ее оштрафовали на десять тысяч рублей по той же статье.

Ранее девушка в социальной сети Instagram пообещала сняться в клипе о 15-дневном пребывании в спецприемнике. В январе она была арестована за пропуск обязательных работ, но уже 30 января вновь приступила к отбытию трудовой повинности.

Такой меня видит 90% страны ))) близкие видя это фото, знают что я стебусь�� вот вам показатель... Публикация от Мара (@049mara) Фев 5 2017 в 8:58 PST

В декабре 2016 года Мару Багдасарян приговорили к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей и административному аресту за участие в скандально известных гонках на Gelandewagen. Изначально гонщицу отправили заниматься уборкой улиц, однако она предоставила справку о противопоказании такого рода деятельности для ее здоровья.

Отжала у адвоката тачку) Публикация от Мара (@049mara) Фев 4 2017 в 6:19 PST

В результате стритрейсерша отрабатывает наказание перекладыванием бумаг в управляющей компании. "Дисциплину Багдасарян не нарушает, работает исправно, на работы прибывает вовремя", – сообщил 2 февраля официальный представитель столичных судебных приставов Тимур Коробицын.