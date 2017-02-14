Маре Багдасарян испортили День святого Валентина
В отношении Мары Багдасарян были рассмотрены два административных дела из 54. Суд признал ее виновной в правонарушениях по статье "Уклонение от исполнения административного наказания", сообщает РИА Новости.
"Сегодня (14 февраля. – Прим. ред.) суд по результатам рассмотрения административного дела назначил Багдасарян наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч и четырех тысяч рублей. За два дня судебных заседаний Багдасарян были назначены штрафы на общую сумму 24 тысячи рублей", – цитирует пресс-службу ТАСС.
Отметим, сама гонщица на заседание суда не явилась, представив в суд ходатайство о согласии на рассмотрение дела в ее отсутствие. Примечательно, что она также пропустила заседание суда 10 февраля, когда ее оштрафовали на десять тысяч рублей по той же статье.
Ранее девушка в социальной сети Instagram пообещала сняться в клипе о 15-дневном пребывании в спецприемнике. В январе она была арестована за пропуск обязательных работ, но уже 30 января вновь приступила к отбытию трудовой повинности.
В декабре 2016 года Мару Багдасарян приговорили к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей и административному аресту за участие в скандально известных гонках на Gelandewagen. Изначально гонщицу отправили заниматься уборкой улиц, однако она предоставила справку о противопоказании такого рода деятельности для ее здоровья.
В результате стритрейсерша отрабатывает наказание перекладыванием бумаг в управляющей компании. "Дисциплину Багдасарян не нарушает, работает исправно, на работы прибывает вовремя", – сообщил 2 февраля официальный представитель столичных судебных приставов Тимур Коробицын.
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