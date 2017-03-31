Дальнобойщики передумали митинговать против "Платона"

В России резко сократилось число регионов, где проходят акции дальнобойщиков против системы "Платон". Отдельные группы активистов продолжают действовать в десяти городах.

Число регионов, в которых на неделе были заявлены акции с участием водителей легковых и грузовых автомобилей, сократилось вдвое, сообщает Росавтодор со ссылкой на данные межведомственного мониторинга. Правоохранительные органы и местные власти ведут пытаются найти контакт с организаторами акций с в Дагестане, Северной Осетии и Чите.

Известно, что большинство простаивающих грузовиков находится в неудовлетворительном техническом состоянии. В ряде случаев, в том числе во Владикавказе, водители на месте стоянок отсутствуют, а транспортные средства охраняются несколькими активистами. Ведомство отмечает также факты предоставления организаторами горячительных напитков активистам.

Акции водителей не повлияли на поставки товаров и дорожную обстановку в России. Ранее акции прошли в 21 городе, правда, в них участвовало небольшое число машин.





Недовольство дальнобойщиков Дагестана вызывает не система "Платон", полагает экономист Михаил Делягин. "Во-первых, тариф проиндексировали всего на 37 копеек. Во-вторых, если в "Платоне" дагестанские перевозчики зарегистрировали всего около тысячи большегрузов из порядка 20 тысяч существующих в республике, то как они могут оценивать влияние системы на рынок. Они просто нарушают закон и не платят", – сказал эксперт в интервью "МК".

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев своим указом продлил льготный период для проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам. Дальнобойщики будут платить 1,91 рубля за километр пути. Указ вступит в силу 15 апреля.





Система "Платон" была введена 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в качестве компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.