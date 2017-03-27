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Авто

Систему "Платон" настроят под потребности перевозчиков

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Министерство транспорта России и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) займутся созданием совместной рабочей группы по регулированию функционирования системы "Платон", а также реализации подготовительных мероприятий к внедрению на дорогах страны системы весогабаритного контроля. Об этом информирует пресс-служба Росавтодора.
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"Каждый активный предприниматель-перевозчик сможет повлиять на регулирование сферы автомобильных грузоперевозок, участвуя в работе межотраслевой рабочей группы при Минтрансе России и Росавтодоре", – отмечается в сообщении ведомства. Минтранс и Росавтодор пригласили принять участие в регулировании функционирования системы "Платон" и ряде других совместных мероприятий двух ведомств всех желающих участников рынка.

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Стоит отметить, что представители ряда профильных организаций уже принимают активное участие в функционировании рабочей группы. Среди них Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), Грузавтотранс, Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами (РАДОР), а также руководители автотранспортных и логистических организаций.

Как подчеркивают в Росавтодоре, в рамках рабочей группы ее участники смогут создать и внедрить полезные механизмы для повышения эффективности регулирования рынка грузовых автоперевозок. Кроме того, в ведомстве отмечают, что одним из основных вопросов деятельности рабочей группы станет формирование комфортной бизнес-среды, которая поспособствовала бы развитию соответствующего рынка.


Между тем Росавтодор сообщает, что никаких сбоев в движении по федеральным автотрассам в связи с акциями водителей большегрузных автомобилей нет. Как показал мониторинг дорожной ситуации, прошедшие в понедельник, 27 марта, в ряде городов мероприятия никоим образом не повлияли на рынок грузоперевозок. При этом сообщается, что всего акции прошли в 21 городе, в них приняло участие 197 грузовых автомобилей. Так, в Санкт-Петербурге в мероприятиях приняли участие 17 машин активистов, в Дагестане – около 40 машин, в Северной Осетии – 39 машин, в Татарстане – 19 машин, в Саратовской области – 20 машин, в Амурской области – 27.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев своим указом продлил льготный период для проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам. Дальнобойщики будут платить 1,91 рубля за километр пути. Указ вступит в силу 15 апреля.

Система "Платон" была введена 15 ноября 2015 года. Деньги идут в Федеральный дорожный фонд в качестве компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.

Автор: Иван Поляков27 марта 2017, 19:41

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