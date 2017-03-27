Водительские права будут выдавать по-новому

Правительство России утвердило новый способ получения водительских прав. Теперь забрать документы можно будет в МФЦ.

Согласно постановлению правительства, во многофункциональных центрах теперь можно написать заявление на получение водительского удостоверения, сообщает URA.RU. Раньше эту услугу оказывали только подразделения Госавтоинспекции.

При наличии медицинских справок сотрудники МФЦ смогут заменить права на новые до истечения срока их действия. Переоформленный документ будет выдаваться на десять лет.

Также в МФЦ можно будет обменять иностранные водительские права на российские. "В случае подтверждения наличия у владельца иностранного национального водительского удостоверения медицинских ограничений к управлению транспортным средством в российское национальное водительское удостоверение переносятся отметки, подтверждающие наличие права управления транспортными средствами тех категорий и подкатегорий, которые определены медицинским заключением", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива направлена на повышение качества предоставления государственных услуг и снижение коррупционных рисков. Ее авторы уточнили, что обращение в МФЦ сократит финансовые и временные издержки.

Межтем порядка 36% россиян поддерживают введение дополнительных ограничений для начинающих водителей. По их мнению, это позволит сократить число ДТП. Такие данные получены в ходе опроса "Рамблер/новости". Большинство респондентов – 37% – считают, что нужно ужесточить выдачу прав, а ограничения для тех, кто получил данный документ, не требуются. Еще 20% заявили, что они против каких-либо ограничений для водителей-новичков. Затруднились ответить 7% респондентов. В опросе приняли участие более 2,7 тысяч человек.

Напомним, что с 1 февраля во многофункциональных центрах можно оформить заграничный паспорт. Эту государственную услугу должен предоставлять хотя бы один МФЦ в городе с численностью населения более 100 тысяч человек.