Правительство продлило действие льготного тарифа "Платона"

Льготный период для проезда большегрузов по федеральным трассам продлен. Указ, подписанный Дмитрием Медведевым, вступает в действие 15 апреля. Дальнобойщики будут платить 1,91 рубля за километр пути.

Переход стоимости проезда к реальным показателям, как и обещали в правительстве, будет плавным и постепенным. Сейчас тариф системы "Платон" составляет 1,53 рубля за километр. По прежнему постановлению правительства – от 31 января, с 15 апреля он должен был вырасти вдвое – до трех рублей шести копеек.

"Подписанным постановлением коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Размер платы за километр пути составит 1,91 рубля", – сообщила пресс-служба кабмина.

Система "Платон" была введена 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в качестве компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.

Работу системы 23 марта Дмитрий Медведев обсудил на встрече с представителями малого и среднего бизнеса. По словам премьера, правительство готово продлить льготный период "Платона", проиндексировав текущий тариф лишь на 25%. Медведев подчеркнул, что это позволит еще раз проверить работу самой системы, выявив ее сильные и слабые стороны, и даст грузоперевозчикам возможность лучше приспособиться к новым правилам, передает РИА Новости.

Проблемой займутся и депутаты-единороссы. Они намерены обсудить актуальные вопросы на встречах с дальнобойщиками во время региональной недели. "Я обращаюсь к своим коллегам, членам фракции "Единая Россия" – встретиться с дальнобойщиками, с ассоциациями грузоперевозчиков, чтобы довести информацию о тех решениях, которые приняты, и обсудить актуальные проблемы отрасли, с которыми они сталкиваются в том или ином регионе", – заявил зампредседателя Госдумы, секретарь генсовета "ЕР" Сергей Неверов .

Неверов отметил, что вопросам отрасли внутренних грузоперевозок, которая сейчас фактически не регулируется, необходимо уделять особое внимание. Вице-спикер напомнил, что сразу после правительственного часа в Думе с министром транспорта Максимом Соколовым, по инициативе дальнобойщиков состоялась встреча с представителями отрасли.

"Они пришли к нам с конкретными предложениями по ряду вопросов, которые их волнуют. Мы оперативно довели эти чаяния до председателя нашей партии, председателя правительстваДмитрия Анатольевича Медведева, который уже вчера встретился с ними лично", – отметил секретарь генсовета "ЕР". Неверов полчеркнул, что итогом этого прямого диалога и стали поручения главы кабмина по продлению льготного периода системы "Платон".



