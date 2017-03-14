Дальнобойщиков угрозами принуждают к стачке
Генпрокурора Юрия Чайку и главу СК Александра Бастрыкина поставили в известность об угрозах со стороны организаторов всероссийской стачки дальнобойщиков. Активисты движения "12 тонн" написали, что им пообещали разбить автомобили, если они не присоединятся к протестующим.
"Если хотите, чтобы ваша машина и жизнь были в безопасности, подумайте, выезжать ли в этот день. Ожидаются камнепады и удары молний" – это один из примеров посланий, полученных водителями. Авторы письма утверждают, что подобные сообщения приходили дальнобойщикам в Санкт-Петербурге, Астрахани, Ростове-на-Дону и других городах.
Открытое письмо размещено в соцсети "ВКонтакте". Сообщается также, что в случае отказа примкнуть к стачке автомобилистам грозят разбить стекла в машинах. "Если не поддержите стачку, может камень случайно прилететь", – предупреждают неизвестные.
О начале всероссийской стачки 27 марта дальнобойщики объявили на своем канале "Дорога жизни" на YouTube. Они выступают против системы "Платон", а также других поборов со стороны государства. Организаторы стачки заявляют, что власти "накидывают удавку" на шею водителей, вводя все новые сборы и налоги. Дальнобойщики грозят тем, что перестанут возить товары, из-за чего опустеют полки в торговых центрах и на рынках.
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