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Авто

Льготный тариф в системе "Платон" будет продлен

Фото: GLOBAL LOOK press
На период продолжения настройки системы "Платон" увеличение тарифов будет происходить плавно. Было принято решение проиндексировать тариф в ближайшее время на меньшие суммы, то есть на 25% установленного сегодня тарифа.
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Cамое важное, отметил Неверов, что  для адаптирования системы "Платон" к работе было принято решение о  повышении тарифа не в 2 раза до 3,06 рублей, а на 25 процентов до 1 рубля 90 копеек.

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Вице-спикер сообщил, что в "Единую Россию" обратились представители грузоперевозчиков, которые рассказали о проблемах отрасли и попросили сделать ее работу более прозрачной и саморегулируемой. После этого обращения Медведев принял решение лично встретиться с ними. "Перевозчики сообщили, что система "Платон" позволяет вывести из тени добросовестных перевозчиков. По некоторым моментам они назвали эту систему несовершенной и попросили еще период для ее проработки", – сказал Неверов.

По его словам, на встрече также поднималась тема штрафстоянок и поборов на дорогах. Кроме того, Неверов сообщил, что грузоперевозчики попросили ввести единую электронную накладную, по которой осуществлялись бы перевозки.

"В первую очередь, это вопрос регулирования деятельности отрасли. В данный момент нет ни ведомства, ни соответствующих законов. Вы знаете, что в 2005 году было отменено лицензирование на грузоперевозки, сегодня, по мнению грузоперевозчиков, нужно вернуться к вопросу этого регулирования", – отметил виц-спикер и пообещал, что депутаты из думского комитата по транспорту в ближайшее время встретятся с перевозчиками.

"Мы договорились о том, что наши встречи будут постоянными. Все вопросы в рамках поручений правительства мы сядем и обсудим. Это полезный контакт и сфера такого общения, когда с глазу на глаз мы в Партии обсуждаем волнующие людей проблемы", – заключил Неверов.

В свою очередь, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев сообщил, что приоритет в ремонте трасс за счет системы "Платон" может выбираться на основании голосования на сайте проекта.

По его словам, на встрече председателя правительства Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса, работающего в сфере грузоперевозок, обсуждался вопрос о контроле за расходованием средств, полученных через систему "Платон".

"На интерактивную карту "убитых дорог" мы будем наносить и те дороги, которые будут ремонтироваться за счет средств, полученных через систему "Платон". Это делается для того, чтобы активные граждане смогли проконтролировать качество ремонтных работ. Также в случае каких-либо нарушений люди смогут сразу же просигнализировать об этом в Народный фронт", – рассказал Васильев.

Напомним, что в начале февраля правительство России подписало постановление "Об изменении коэффициента, применяемого при расчете размера платы для транспортных средств массой свыше 12 тонн". Согласно тексту документа, тариф "Платона" останется неизменным вплоть до 15 апреля 2017 года.

Система "Платон", обеспечивающая взимание платы с большегрузов массой выше 12 тонн за проезд по федеральным трассам, действует с 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф в 1 рубль 53 копейки за один километр пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 года до 3 рублей 6 копеек. Однако позднее было решено отсрочить индексацию.

23 марта 2017, 19:20

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