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Авто

Пострадавшая о странностях аварии с мажорами на МКАД

Фото: Леонид Павлюченко/dni.ru
Стали известны новые неожиданные подробности крупной аварии на МКАД, участниками которой стали внук экс-губернатора Хабаровского края и близкий друг известной стритрейсерши Мары Багдасарян. По словам автоледи, машина которой также пострадала в ДТП, прибывшие на место происшествия полицейские повели себя довольно необычно.
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Как рассказала Анна, следователь попросил ее расписаться на пяти листах белой  бумаги. Протокол был не заполнен, однако внизу стояли несколько подписей. Стражи порядка пояснили, что просто не успели составить описание ДТП, передает РЕН ТВ.

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"Я не знаю, кто там расписался. Предполагаю, что это могли быть как сотрудники следствия, ГИБДД, так и другие участники данного ДТП. Поэтому я сказала, что подпишу данные бумаги после того, как протоколы будут заполнены", – заявила автоледи.

Ранее эта же участница аварии выразила опасения, что ее могут обвинить в случившемся. По словам женщины, она видела несущийся на нее сзади Mercedes, но не успела перестроиться и тем самым избежать столкновения.

Однако видеозапись этого момента отсутствует, а учитывая, что за рулем иномарки был внук бывшего высокопоставленного лица, автоледи боится быть признана виновной. В этом случае, по подсчетам женщины, ее могут обязать выплатить штраф в размере 20 миллионов рублей.

Напомним, ранее сообщалось о крупной аварии на первом километре МКАД в районе шоссе Энтузиастов. Mercedes на большой скорости врезался в грузовик. От удара фура перевернулась и зацепила еще два легковых автомобиля. В результате движение на МКАД было временно приостановлено, образовалась большая пробка.   

Позже выяснилось, что за рулем Mercedes был любитель гонок без правил и внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев. С ним ехал его друг, Мурад Балакеримов, – "брат" Мары Багдасарян. Именно он сильнее всех пострадал в аварии. Молодого человека госпитализировали с переломами обеих ног.   

Автор: Светлана Сидорчук17 марта 2017, 13:06

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