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Авто

Фуру на МКАД опрокинули мажоры на Mercedes

Mercedes CLS. Фото: mercedes-benz.ru
Выяснились новые подробности крупной аварии, которая произошла рано утром на первом километре МКАД, в районе шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, четыре автомобиля могли столкнуться из-за гонок без правил.
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Как стало известно, за рулем Mercedes CLS, который столкнулся с фурой, был 22-летний Игорь. Молодой человек – известный любитель езды на высоких скоростях.

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Его автомобиль не раз дрифтовал на смотровой площадке МГУ, передает Life.ru. Возможно, в день аварии Игорь и его друг вновь решили развлечься на дороге.  

Как установили полицейские, Mercedes столкнулся с грузовиком, отчего последний потерял управление и опрокинулся. Перевернувшаяся фура зацепила два других автомобиля – Nissan и Kia. В результате ДТП движение по трем полосам внешней стороны МКАД оказалось перекрыто. Травмы получил как водительMercedes, так и его пассажир. 

Ранее сообщалось, что утром 15 марта на первом километре МКАД, в районе шоссе Энтузиастов, произошла крупная авария. Фура столкнулась с тремя легковыми автомобилями и опрокинулась на бок. В результате ДТП образовалась огромная пробка. 

Автор: Светлана Сидорчук15 марта 2017, 12:37

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