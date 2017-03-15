Фуру на МКАД опрокинули мажоры на Mercedes
Как стало известно, за рулем Mercedes CLS, который столкнулся с фурой, был 22-летний Игорь. Молодой человек – известный любитель езды на высоких скоростях.
Его автомобиль не раз дрифтовал на смотровой площадке МГУ, передает Life.ru. Возможно, в день аварии Игорь и его друг вновь решили развлечься на дороге.
Как установили полицейские, Mercedes столкнулся с грузовиком, отчего последний потерял управление и опрокинулся. Перевернувшаяся фура зацепила два других автомобиля – Nissan и Kia. В результате ДТП движение по трем полосам внешней стороны МКАД оказалось перекрыто. Травмы получил как водительMercedes, так и его пассажир.
Ранее сообщалось, что утром 15 марта на первом километре МКАД, в районе шоссе Энтузиастов, произошла крупная авария. Фура столкнулась с тремя легковыми автомобилями и опрокинулась на бок. В результате ДТП образовалась огромная пробка.
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