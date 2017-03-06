Гонявший на Ferrari москвич оказался сыном миллионера

Гонявший по Москве на Ferrari со скоростью 238 километров в час 20-летний Казымбек Батыров оказался сыном крупного бизнесмена. Его отец Аштар Батыров возглавляет птицеводческое предприятие "Батыр", имеющее представительства по всей России.

Предприятие Батырова-старшего специализируется на разведении кур. На нем работает большинство членов его семьи. Компания представляет в России европейских производителей племенной птицы и яиц. Кроме того, у "куриного короля" есть свое бройлерное производство и инкубатории.

Нетрудно догадаться, что состояние Батыровых позволяет им иметь дорогие увлечения. Так, у главы семьи и его сына Казымбека пять люксовых автомобилей. В их числе – и Ferrari FF, который молодой мажор использует для гонок без правил, называя своей "ракетой", передает Life.ru.

Также у Аштара Батырова два внедорожника Lexus, белый Maybach и Mercedes. Более того, все автомобили имеют красивое сочетание цифр госномера – "199...199".

Как писали Dni.ru, молодой человек из богатой семьи Казымбек Батыров похвастался в Сети, что умеет лавировать по столичным дорогам на скорости 238 километров в час. "Главное, чтобы дома не знали, какие мы на улице", – написал гонщик под фото на странице в одной из соцсетей.

На видеозаписи, выложенные в Сеть Батыровым-младшим, уже обратила внимание столичная Госавтоинспекция. По факту грубого нарушения ПДД ведомство начало проверку.

Отметим, Казымбек не первый раз попадает в поле зрения полицейских. Своими "подвигами" молодой человек делится в соцсетях. "Подумаешь, по встречке проехал", – гласит подпись под одним из фото его задержания сотрудниками ДПС. Как выяснилось, сын "куриного короля" уже имеет в своем "послужном" списке десятки штрафов за нарушения правил дорожного движения.