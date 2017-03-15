"Брат" Мары Багдасарян переломал ноги в аварии с фурой на МКАД

СМИ удалось подробнее узнать о водителе-стритрейсере и его пассажире, которые угодили в крупное ДТП на МКАД. Оказалось, что в момент аварии за рулем Mercedes находился внук экс-губернатора Хабаровского края, а рядом с ним сидел близкий друг скандально известной гонщицы Мары Багдасарян.

По информации осведомленного источника, перевернувший фуру на МКАД автомобиль Mercedes принадлежит внуку экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, передает РЕН ТВ. 22-летний Игорь Ишаев является известным любителем гонок на высоких скоростях.

Рядом с мажором на пассажирском кресле сидел его друг Мурад Балакеримов. Молодой человек является братом полицейского, который ранее засветился в СМИ в связи с "танцующим кортежем". А его отец владеет строительным рынком в Новомосковском округе.

Кроме того, Балакеримов является близким другом известной столичной стритрейсерши Мары Багдасарян и даже называет себя ее братом, пишет Life.ru. Известно, что в аварии больше всех пострадал именно Мурад. С переломами обеих ног он был срочно госпитализирован.

Отметим, что любовь Ишаева к экстремальному вождению явно прослеживается по его активности в соцсетях. Так, на своей странице в "ВКонтакте" молодой человек выкладывает видео гонок без правил и ночного дрифта.

Кроме того, судя по снимкам, Ишаев и Балакеримов часто проводят время вместе в ресторанах и кальянных. Аккаунт друга Багдасарян пестрит новостными заметками о ее нарушениях. Судя по всему, молодого человека радует популярность стритрейсерши.

Напомним, ранее сообщалось о крупной аварии на первом километре МКАД в районе Шоссе Энтузиастов. Mercedes на большой скорости врезался в грузовик. От удара фура перевернулась и зацепила еще два легковых автомобиля. В результате движение на МКАД было временно приостановлено, образовалась большая пробка.