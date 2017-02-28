Неумело дрифтовавшие возле МГУ мажоры возмутили Сеть

В Сети появилась очередная видеозапись автомобильных развлечений золотой молодежи. На кадрах видно, как водители двух автомобилей BMW M5 дрифтуют на Воробьевых горах в Москве возле главного здания МГУ.

Лихачи сопроводили эти кадры словами "тоска по летнему сезону, ждем с нетерпением". Молодые люди входят в резкие повороты несмотря на то, что по дороге движутся другие автомобили. Видео опубликовано в группе richrussiankids ("Богатые русские дети". — Прим. ред.) в Instagram.

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Однако реакция подписчиков аккаунта оказалась неожиданной. Вместо того чтобы одобрить автомобильные маневры мажоров, интернет-пользователи раскритиковали езду "богатых деток", передает Lenta.ru.

Пользователи Сети назвали видео дрифтующих мажоров беспределом. "А че лица прячете? страшно??? :))) Шкодники малолетние (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Надеюсь, вас так же как Давидыча посадят", "Лишать прав за такое", – высмеяли лихачей читатели.

"На черной BMW чел по ходу первый раз в жизни выключил ESP", "Выглядит так, как будто впервые жмут на педаль", "Одно дело, когда хвастаются шмотками, гаджетами, путешествиями, и другое, когда беспредельничают на дороге, рискуют не только своей жизнью, но и других автомобилистов", "Дрифтовать не умеете, крутить пятаки тоже. Да еще мешаете другим. Лоховство", "На черной М5 чувак совсем никакой в плане дрифта" – так комментируют видео гонщиков подписчики аккаунта.

Напомним, это не первый случай, когда в группе Rich Russian Kids публикуется видео, где мажоры красуются, нарушая ПДД. Ранее в сообществе был опубликован ролик с подписью "когда девушка сказала, что родители уже улетели в Курш". Судя по видеокадрам, парень мчался к своей любимой по встречной полосе.

Как писали Dni.Ru, создатель сообщества Rich Russian Kids, скрывающийся под прозвищем Принц, рассказал, что толкает детей богатых людей устраивать беспредел на дорогах. По его мнению, при текущей схеме штрафов ситуация вряд ли изменится. "Вот дорогая машина минут десять постояла заведенная, уже на 500 рублей бензина сожгли. Штрафы должны быть, как на Западе, например, 10% от дохода. Тогда задумаешься, нарушать или нет", – убежден создатель RRK.