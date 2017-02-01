Названа причина страшной аварии на юге Москвы

Установлена предварительная причина крупной аварии на Варшавском шоссе, в которой автомобиль УАЗ столкнулся с иномаркой Toyota и загорелся. В легковушке находились восемь человек.

По предварительным данным, страшное ДТП с девятью погибшими на юге Москвы произошла по вине водителя Toyota, который выехал на встречную полосу. Иномарка ехала по Варшавскому шоссе в сторону области.

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На 33-м километре трассы, по неустановленным пока причинам, она выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем УАЗ, передает Life.ru. УАЗ загорелся от лобового удара. Пламя полностью охватило автомобиль.

Известно, что жертвами аварии стали, в основном, граждане Киргизии. Погибшие пассажиры Toyota приехали в Россию несколько дней назад. Они направлялись в миграционный центр на улице Сахарова, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, столкновение произошло недалеко от поворота на Коротыгино. В результате происшествия погибли девять человек, четверо пострадали.

Как писали Dni.ru, источник в правоохранительных органах сообщил, что пассажиры и водитель автомобиля УАЗ фактически сгорели заживо. Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла.

Трое выживших в ДТП доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшие без сознания, им оказывается вся необходимая медпомощь. К месту происшествия вылетел вертолет Московского авиационного центра. Движение в районе ДТП временно перекрыто.