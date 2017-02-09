Погоня за пьяной автоледи попала на видео

Несколько экипажей ДПС устроили погоню за пьяной автоледи под Волгоградом. Женщина на Mazda пробила колесо, но продолжила "игру в догонялки".

Пьяную 39-летнюю автоледи, нарушившую правила дорожного движения, преследовали несколько экипажей ДПС. "Водитель проезжала на красный свет светофора, меняла направление, пыталась уйти дворами. В одном из проездов у машины было повреждено колесо, но и это не заставило ее остановиться", – цитирует сотрудника ГУ МВД по Волгоградской области Life.ru.

Поймать нетрезвую лихачку удалось в другой части города. Выяснилось, что дама села за руль без прав, к тому же ранее ее лишали водительского удостоверения.

В отношении женщины снова будет возбуждено уголовное дело, также составлено пять административных протоколов. За езду в состоянии алкогольного опьянения ей грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Напомним, что резонансный случай произошел 16 января в Петропавловске-Камчатском. Женщина за рулем иномарки перекрыла проезд к дому и не реагировала на просьбы бригады скорой помощи освободить дорогу. При этом ее пассажир угрожал медикам и запрыгивал на капот их машины.

Минздрав России обсуждает вопрос об оснащении машин скорой помощи пулеметами и правом таранить автомобили, которые не уступают им дорогу. — igor (@lgorpetrov) 17 января 2017 г.

Врачи вызвали наряд ГИБДД, но злоумышленники скрылись до их появления. В результате скорая приехала на вызов через 13 минут вместо запланированных трех, и пациент скончался.