Автохамка на Lexus преградила дорогу пожарным в Петербурге

Автоледи из Санкт-Петербурга заблокировала проезд пожарным машинам и скорой помощи, спешащим на вызов. В итоге сотрудникам экстренных служб пришлось добираться в объезд.

Об инциденте, произошедшем вечером 15 января рассказали на страничке о ДТП и ЧП во "ВКонтакте" возмущенные свидетели инцидента. По словам автора поста, это произошло на улице Оптиков, возле дома 50/2.

"Девица на Lexus не дает проехать МЧС и скорой со словами: "Это не мой дом, мне пофиг"!" – написал неравнодушный пользователь Сети под псевдонимом Lena Nova. К своей записи автор прилагает фото, сделанные из окна сверху.

В итоге пожарным не оставалось ничего, как оставить свои машины и добираться к месту происшествия через двор. К счастью, пожар был быстро ликвидирован, и никто не пострадал.

Пост собрал несколько сотен комментариев. "Что за нелюди?!?!?!?", "Похоже, что надо экипаж ДПС давать в сопровождение к каждой машине МЧС и скорой помощи", "Одна под уголовку за смерть по не осторожности уже влетела. Продолжим?", "Знаете, вот смотря на такое хамло на дорогах, я вполне не против того, чтобы пожарники их таранили. Купят машину, а мозги-нет", "Автомобили МЧС и скорой помощи должны быть оснащены специальным тараном для откидывания в сторону быдлобаранов", – пишут разгневанные пользователи Сети.

Напомним, что 12 января в Петропавловске-Камчатском Ульяна Лобанова и ее пассажир десять минут мешали врачам проехать к дому умирающего молодого человека. При этом спутник автохамки вел себя агрессивно: он оскорблял сотрудников скорой и прыгал на капот. В итоге пациент скончался, не дождавшись медиков.

Как писали Dni.ru, следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти пациента. Правоохранители усмотрели признаки причинения смерти по неосторожности по факту несвоевременного оказания медицинской помощи.