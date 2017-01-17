Скорым разрешат таранить машины после скандала с автохамкой

Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о возможном ужесточении ответственности за препятствование движению машины скорой помощи. По ее словам, Минздрав хочет разрешить ведомственному транспорту в случае необходимости таранить автомобили.

"Я считаю, что нужно (ужесточать ответственность. – Прим. ред.). И если скорую не пропустили – это просто, надо сказать, не неумышленное убийство, а, я бы так сказала, что умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию?" – цитирует РИА Новости Татьяну Яковлеву.

По словам заместителя министра, в целях обеспечения свободного проезда для ведомственного транспорта чиновники обсуждают изменение законодательства. Таким образом, планируется дать водителям скорых право таранить препятствующие проезду автомобили, сообщает ТАСС.

Тем временем сами работники скорой помощи отрицательно восприняли идею министерства. "Скорая помощь не должна никого таранить", – цитирует Life.ru заведующего подстанцией скорой помощи № 12 в Москве Сергея Вишнякова.

"Я не экстремист. И медики другие, которые работают у нас, не экстремисты. И водители не экстремисты. Мы заряжены на то, чтобы помогать людям, а не таранить машины. Тогда пусть уже перед скорой едет специальная служба тарана и всех таранит! Ну это же нонсенс!" – пояснил заведующий подстанцией. Тем не менее он ответил, что для лиц, препятствующих проезду медицинского транспорта, "должно быть какое-то законодательное регулирование".

На правительственном уровне к словам Татьяны Яковлевой отнеслись не менее скептично. "Неизвестно, кто от такого тарана пострадает больше. Это не выход из положения. Даже не знаю, как это прокомментировать", – заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"Такое время, мы к этому придем, это культура, нравственное отношение, милосердие, сострадание. Это качества, которые не пропишешь ни в одном законе. Если человек будет чувствовать чужую беду как свою — это хорошо. А таранить — это в повседневной жизни встречается, я работал на скорой, мы это проходили, это нельзя принять за правило, как закон", – отметил депутат.

Минздрав России обсуждает вопрос об оснащении машин скорой помощи пулеметами и правом таранить автомобили, которые не уступают им дорогу. — igor (@lgorpetrov) 17 января 2017 г.

Напомним, Татьяна Яковлева предложила таранить автомобили в контексте инцидента, случившегося 16 января в Петропавловске-Камчатском. Женщина за рулем иномарки перекрыла проезд к дому и не реагировала на просьбы бригады скорой помощи освободить дорогу. Более того, пассажир автомобиля угрожал медикам и запрыгивал на капот их машины.

Врачи вызвали наряд ГИБДД, однако злоумышленники скрылись до их приезда. В результате скорая помощь приехала на вызов через 13 минут вместо запланированных трех.