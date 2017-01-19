Новый поворот в деле заблокировавшей скорую автохамки

Следственный комитет России предупредил о появлении в СМИ и социальных сетях недостоверных сведений о причинах гибели мужчины, к которому не успела скорая. Пресс-служба ведомства сообщила, что в скором времени появятся официальные результаты экспертизы.

Следственный комитет устанавливает причины смерти 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. "Сообщаем, что с целью выяснения причины смерти последнего следствием назначены судебно-медицинские исследования, по получению которых соответствующая информация будет доведена до сведения", – цитирует пресс-службу "Российская газета".

Ранее ряд СМИ сообщил, что мужчина погиб в результате вдыхания паров газового баллончика. "Информация о ходе и результатах расследования уголовного дела будет доводиться своевременно и в объеме, не противоречащем интересам следствия", – сообщает СК. Напомним, скорую помощь пострадавшему вызвал брат.

Сотрудники правоохранительных органов также изучают подробности инцидента с машиной скорой помощи, которой перегородила проезд автоледи на Lexus. На протяжении десяти минут автохамка не реагировала ни на слова медиков, ни на просьбы брата пострадавшего уступить врачам дорогу.

Агрессивный муж девушки вступил с ними в конфликт. Нарушители скрылись с места преступления только после звонка в ГИБДД. Возможно, вынужденная задержка медиков в результате привела к смерти парня.

Однако министр здравоохранения России Вероника Скворцова раскритиковала как действия нарушителей, так и бригады скорой. По ее мнению, амбиции обеих сторон оказались выше интересов умирающего человека.

"В подобных ситуациях водитель может оставаться выяснить отношения, а врачи в соседний подъезд пешком доходят и смотрят больного", – отметила она. Заместитель главного врача местной станции скорой помощи Андрей Духовный также заявил, что "если вызов экстренный, а до дома оставалось совсем чуть-чуть, то бригада должна была покинуть машину и добираться до больного своим ходом".





Тем не менее, по мнению Скворцовой, действия автохамов также "вызывают возмущение". Она считает, что поведение людей, "которые, понимая, что перед ними скорая, позволили какие-то там споры и выяснения, отражает низкий интеллектуальный уровень".

"Выскакивают разъяренные автолюбители или автолюбительницы – уж не знаю, кто из них страшнее, – начинают звонить мужьям, друзьям, растопыривают пальцы. Главные – они, а на всех остальных им плевать", – подтвердил Андрей Духовный.

Отметим, что в отношении бригады возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" по подозрению в несвоевременном оказании медицинской помощи. Следователи также проверяют действия автохамов на наличие состава преступления. "Если следствие не найдет оснований для возбуждения уголовного дела против них, то автолюбительница отделается штрафом в 500 рублей или лишением права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев", – заявила руководитель пресс-службы регионального управления МВД Алла Иванова.