Новый поворот в деле заблокировавшей скорую автохамки

Лавина убила постояльцев отеля в Италии Последние дни Обамы Трагедия в семье Королевой Крещенские купания Дом-2
Авто

Автоледи заблокировала дорогу у стен Кремля (видео)

Женщина пыталась проехать на закрытую парковку
Авто

Lada Priora захватила Северный Кавказ

Она стала самой востребованной машиной региона
партнеры
Четверг 19 января
Лента новостей
13:55
Из-за пожара эвакуируют школу на юго-востоке Москвы
13:45
Тело пропавшего под Петербургом мальчика нашли в реке
13:36
Россияне обругали окунувшуюся в купель Беркову
13:12
Живот и подбородок Цой округлились до неузнаваемости
13:09
Бывшая жена о возвращении Устюгова в семью
13:06
При пожаре в Тегеране рухнула самая старая высотка
13:03
Известный актер разбился на лошади
13:02
В Госдуме вплотную занялись воспитанием молодежи
12:46
Жена Клуни сделала ЭКО и ждет двойню
12:45
Барщевский о решении суда по выплатам ЮКОСу
12:37
Винокур: Врачи сказали мне больше не бороться
12:36
Красотка превратилась в чудовище после уколов ботокса
12:26
У Никиты Белых в СИЗО отнимается нога
12:25
Чиновники органов опеки Зеленограда попали под следствие
12:19
Как политики окунулись в иордань
12:12
Беременность украсила жену Прилучного
12:10
Шансонье Новиков: Мне русская плаха милее заморских гамбургеров
11:54
Как изменится пенсионная система в 2017 году
11:50
Мутко просит еще два миллиарда на "Зенит-Арену"
11:43
На месте крушения Ту-154 нашли другой самолет
11:38
Бузова показала прелести после развода с Тарасовым
11:38
Россия отказалась от надежды на Трампа
11:30
Семейная драма Марии Кожевниковой
11:30
Лавина убила десятки туристов в отеле
11:25
На отца десяти детей из Зеленограда завели дело о побоях
11:21
ТГК-14 шантажирует военных отключением тепла
10:47
Дерзкая пятиклассница поймала педофила "на живца"
10:43
Известный российский актер в реанимации
10:34
Более 1,8 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях
10:33
Что стало с детьми Мурата Насырова
10:26
Кличко опозорился в Давосе (видео)
10:24
Маккейн призвал Трампа брать пример с Рейгана
10:10
Россиянина бросили в тюрьму Испании по заказу США
10:07
В Москве вылетевшая на тротуар машина сбила трех человек
10:03
Банки просят Набиуллину спасти их от "Мира"
09:59
Причиной падения Boeing 747 назвали самоуверенность пилотов
09:49
Ассанж отказался ехать в США
09:44
Россияне нырнули в прорубь в Крещение
09:44
Возлюбленный Ольги Солнце из "Дома-2" об их романе
09:39
Жертвами ДТП в Индии стали 18 детей
09:31
На заводе в Петербурге произошел взрыв
09:25
Трампа заподозрили в победе за счет пенсионеров из России
09:24
Звезда "Дома-2" оголила грудь во время ныряния в прорубь
09:19
За удаленную по ошибке почку жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн
09:10
На месте пожара в Тюмени найдено тело
09:04
В Братске женщина задушила своих детей одеялом
08:58
Минфин запретил резко повышать цены на сигареты
08:37
В Италии спасатели ищут заживо погребенных туристов
08:34
Порошенко наябедничал на Россию перед встречей с Трампом
08:34
Стоянов и Беркова страстно целовались на премьере
08:20
Юлия Высоцкая: Я всегда плачу
08:13
В попытке убить водителя Lexus подозревают бизнесмена
08:00
Кровавые итоги: что Обама сделал с миром
21:51
В центре Москвы насмерть замерз мужчина
21:47
Джордж Буш – старший попал в реанимацию
21:30
На покупку алкоголя введут новые ограничения
21:21
Уралец похитил школьницу ради дозы
21:14
Названы первые указы Трампа
20:57
Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus
20:27
Фадеев о панике из-за исчезновения Савичевой
20:25
"Двойники" Кадырова вымогали деньги у бизнесмена
20:20
На юго-западе Москвы ограбили ломбард
20:01
Раскрыта личность расстрелянного в Москве бизнесмена
19:44
Главные красавицы Большого театра
19:30
48-летняя Валерия в бикини произвела фурор
19:25
Спецслужбы подкупили модель за молчание о связи с королем
19:18
На севере Москвы разбился промышленный альпинист
19:16
Катя Гордон об интиме во время беременности
19:09
Расстрел бизнесмена на Lexus в Москве попал на видео
19:04
Савченко обвинили в госизмене
18:51
Под Петербургом в жилом доме прогремел взрыв
18:32
Зюганова меняют на молодого
18:25
Изъятым в Москве детям выделяли 630 тысяч в месяц
18:24
Мужчины получат привилегии при поступлении в вузы
18:17
Мужчин лишают искушений в Крещение
18:13
В центре Москвы мужчине в Lexus прострелили голову
18:08
Воля замахнулся на Утяшеву ногой
18:05
Съезд "ЕР" обновит состав Генсовета партии
17:48
Успех фигуристки Медведевой признали на Западе
17:33
Значение имени Дмитрий
17:33
Гонконгский грипп начал убивать россиян
17:29
Уралец бросился в огонь ради спасения собаки и кота (видео)
17:29
Россия и Турция вместе нанесли удар по боевикам "ИГ"
17:21
Лоза оценил прелести 52-летней Апиной
17:21
Валентин Гафт обиделся на украинцев
17:15
Принципы элементарной финансовой грамотности
17:14
Трамп получил гневное послание
17:14
В Москве хотят установить памятник мигрантам
17:07
На МКАД грузовик столкнулся с иномаркой
16:53
Прокурор взялся за оскандалившуюся Рынску
16:48
Кто платит за тепло в Забайкалье
16:46
Добрынин и Чусова решили вместе идти по жизни
16:40
В России рухнули цены на iPhone 7
16:37
Российская легкоатлетка проиграла суд по допинг-скандалу
16:33
Похищенную в Оренбурге школьницу напоили и избили
16:19
Любовь толкнула Захарченко на убийства
16:19
Самые бюджетные курорты для любителей активного отдыха
16:19
Мама вспомнила жуткую смерть Полищук
16:17
Экстремал прокатился на крыше поезда подземки (видео)
16:13
Почему жизнь двоечников складывается лучше отличников

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Преградившую дорогу скорой автохамку хотят посадить
Авто

Новый поворот в деле заблокировавшей скорую автохамки

Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
Следственный комитет России предупредил о появлении в СМИ и социальных сетях недостоверных сведений о причинах гибели мужчины, к которому не успела скорая. Пресс-служба ведомства сообщила, что в скором времени появятся официальные результаты экспертизы.
прочитано 7014 раз

Следственный комитет устанавливает причины смерти 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. "Сообщаем, что с целью выяснения причины смерти последнего следствием назначены судебно-медицинские исследования, по получению которых соответствующая информация будет доведена до сведения", – цитирует пресс-службу "Российская газета".

ПО ТЕМЕ

Скорым разрешат таранить машины после скандала с автохамкой

Автохамка на Lexus преградила дорогу пожарным в Петербурге

Тысячи человек просят посадить преградившую дорогу "скорой" автохамку

Ранее ряд СМИ сообщил, что мужчина погиб в результате вдыхания паров газового баллончика. "Информация о ходе и результатах расследования уголовного дела будет доводиться своевременно и в объеме, не противоречащем интересам следствия", – сообщает СК. Напомним, скорую помощь пострадавшему вызвал брат.

Сотрудники правоохранительных органов также изучают подробности инцидента с машиной скорой помощи, которой перегородила проезд автоледи на Lexus. На протяжении десяти минут автохамка не реагировала ни на слова медиков, ни на просьбы брата пострадавшего уступить врачам дорогу.

Агрессивный муж девушки вступил с ними в конфликт. Нарушители скрылись с места преступления только после звонка в ГИБДД. Возможно, вынужденная задержка медиков в результате привела к смерти парня.

Ульяна Л. Фото: соцсети

Однако министр здравоохранения России Вероника Скворцова раскритиковала как действия нарушителей, так и бригады скорой. По ее мнению, амбиции обеих сторон оказались выше интересов умирающего человека.

"В подобных ситуациях водитель может оставаться выяснить отношения, а врачи в соседний подъезд пешком доходят и смотрят больного", – отметила она. Заместитель главного врача местной станции скорой помощи Андрей Духовный также заявил, что "если вызов экстренный, а до дома оставалось совсем чуть-чуть, то бригада должна была покинуть машину и добираться до больного своим ходом".

 

Тем не менее, по мнению Скворцовой, действия автохамов также "вызывают возмущение". Она считает, что поведение людей, "которые, понимая, что перед ними скорая, позволили какие-то там споры и выяснения, отражает низкий интеллектуальный уровень".

"Выскакивают разъяренные автолюбители или автолюбительницы – уж не знаю, кто из них страшнее, – начинают звонить мужьям, друзьям, растопыривают пальцы. Главные – они, а на всех остальных им плевать", – подтвердил Андрей Духовный.

Отметим, что в отношении бригады возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" по подозрению в несвоевременном оказании медицинской помощи. Следователи также проверяют действия автохамов на наличие состава преступления. "Если следствие не найдет оснований для возбуждения уголовного дела против них, то автолюбительница отделается штрафом в 500 рублей или лишением права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев", – заявила руководитель пресс-службы регионального управления МВД Алла Иванова.

Автор: Олег Шивалов19 января 2017, 11:07

комментарии

Политика

Кровавые итоги: что Обама сделал с миром
Порошенко наябедничал на Россию перед встречей с Трампом
Савченко обвинили в госизмене
Зюганова меняют на молодого

Шоу-бизнес

Россияне обругали окунувшуюся в купель Беркову
Живот и подбородок Цой округлились до неузнаваемости
Бывшая жена о возвращении Устюгова в семью
Винокур: Врачи сказали мне больше не бороться

Проишествия

Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus
Похищенную в Оренбурге школьницу напоили и избили
Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел
В Москве задержан дебошир с автоматом

Lifestyle

Известный актер разбился на лошади
Валентин Гафт обиделся на украинцев
Самые бюджетные курорты для любителей активного отдыха
Какие блюда россиянки прогнали с новогоднего стола
Происшествия

Красотка превратилась в чудовище после уколов ботокса

Американка ослепла на один глаз, а лицо изуродовали жуткие отеки
Шоу-бизнес

Жена Клуни сделала ЭКО и ждет двойню

Супруги находятся в восторге от новости о двоих детях
Шоу-бизнес

Живот и подбородок Цой округлились до неузнаваемости

Певица расстроена тем, что так сильно потолстела
Шоу-бизнес

Бывшая жена о возвращении Устюгова в семью

Говорят, популярный актер расстался с супругой после 1,5 лет брака

Гороскоп

Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года

Фоторепортажи

Сменившая пол известная модель показала прелести
Главные красавицы Большого театра
Крещенские купания звезд
Дизайнеры одели мужчин в бабушкины наряды

Спорт

Успех фигуристки Медведевой признали на Западе
Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"

Регионы

Уралец похитил школьницу ради дозы
Вдова "выселила" свекровь из могилы
Тверской "Дом-2" стал интернет-хитом
Депутаты подрались из-за Исаакиевского собора (видео)
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru