Подробности смертельной аварии с Porsche в Москве

Камеры наружного наблюдения сняли на видео, как Porsche, на капоте которого лежит человек, съезжает с проезжей части, пересекает тротуар и въезжает в две стоящих на парковке машины. После этого из салона иномарки выбегают два человека, которые поспешно скрываются с места ДТП, а сам автомобиль заволакивает густым дымом. Запись опубликовал портал Life.ru.

Очевидцы рассказали, что сбитый пешеход стал не единственной жертвой аварии. Пассажир, сидевший рядом с водителем, в момент столкновения, по всей видимости, потерял сознание. Ни сидевший за рулем молодой человек, ну его товарищ с заднего сидения не оказали ему помощи и даже не вытащили из салона, что вкупе с начавшимся в машине пожаром стало для него практически смертным приговором. Тело пассажира Porsche остается в салоне до приезда криминалистов.

Водитель же попытался скрыться с места ДТП. От прибывших оперативников он прятался в соседнем дворе, где его и нашли. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Он был госпитализирован с переломом руки. Удалось установить личность водителя – им оказался Вартан Саркисов. Сам автомобиль был оформлен на мать молодого человека, которая является учредителем коммерческой фирмы.

За последнее время на автомобиль было выписано 12 штрафов за нарушение скоростного режима. По данным СМИ Вартан Саркисов является любителем гонок на скорость, а также любителем дрифта – то есть пускания автомобиля в управляемый занос.

Установлена личность погибшего пешехода. Черный Porsche на высокой скорости сбил и протащил на капоте около километра Андрея Шестакова. Полиция выясняет место жительства мужчины и контакты его близких, чтобы оповестить их о смерти.