Подробности смертельной аварии с Porsche в Москве

Побег Вороненкова и Максаковой Здоровье Главные события Москвы Дом-2 Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину
Пугачева – Лолите: Достала ты уже своими номерами
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
партнеры
Воскресенье 19 февраля
Лента новостей
17:25
Кара-Мурза-младший уехал за границу
17:07
Яхта российского миллионера арестована в Гибралтаре
16:45
В Москве участников массовой драки задержали со стрельбой
16:04
Под Москвой горят торговые ряды (видео)
15:59
Москвич выжил после падения с пятого этажа
15:52
Розе Сябитовой подарили стриптизера (видео)
15:32
Пранкер номер один
15:25
Париж захлестнули протесты
15:17
В Арктике испытывают новую военную технику
14:28
Зеленоградский стрелок с обрезом попал на видео
14:18
Ксения Собчак скорбит по умершему отцу
14:09
В Петербурге подросток выпал из окна после дня рождения
13:58
Актер Олег Тактаров отказался от роли злого ополченца
13:38
Паром с пассажирами на борту загорелся в Италии
13:24
После победы Шипулин получил шубу олимпийского чемпиона (видео)
12:53
У онкобольной певицы отказывают ноги
12:52
Мужчина обстрелял из ружья посетителей кафе в Зеленограде
12:09
В московском кинотеатре произошел пожар
12:00
На награждении биатлонистов перепутали гимн России (видео)
11:48
Джигурда пошел на поводу у Анисиной
11:29
"Дворники" ограбили ювелирный магазин в Москве на 2 млн
11:22
Для новых обвинений России не нашли доказательств
10:53
США перебросили ударный флот к Китаю
10:41
Трамп хочет заставить платить по счетам членов НАТО
10:25
Полицейский выстрелил в себя при задержании стрелка в Москве
10:11
Бой Емельяненко перенесли из-за соперника
10:06
"Красная Гвоздика" отметила юбилей грандиозным гала-концертом
22:21
Буланова рассказала о любовнице Радимова
21:07
Москвичка попала в реанимацию после ринопластики
18:41
"Желтый" уровень опасности объявлен в московском регионе
18:26
Лавров уличил главу дипломатии ЕС в оговорке по Фрейду
18:04
Утяшева в прозрачном платье оценила самых стильных мужчин
18:01
Шипулин преподал урок Фуркаду и сделал Россию чемпионом мира
17:33
Путин признал паспорта жителей Донбасса
17:22
Порошенко пережил полный провал в Мюнхене
16:42
В Химках водитель сбил пешехода и скрылся
16:28
Джоли оправилась после разрыва с Питтом
16:02
Жена Юдашкина отреклась от родства с Максаковой
15:32
В Серпухове найдено тело 12-летнего мальчика
15:19
Трампу устроили взбучку за шутку о женщинах
15:13
На юго-востоке Москвы в подвалах замуровали десятки кошек
14:47
В подмосковном кафе мужчину ранили ножом
14:38
Чубайс нашел минусы в укреплении рубля
14:13
На западе Москвы насмерть забили китайца
14:08
Лолита пришла к Высоцкой с жалобами
13:58
Меркель растаяла перед красавцем-премьером Канады
13:22
В Москве женщина выпала из окна 22-го этажа
13:12
Вся правда о банде "Черная кошка" в фильме "Место встречи изменить нельзя"
13:07
Фуркада "забыли" наказать за оскорбление россиянина
12:40
В Москве при столкновении восьми авто пострадали два человека
12:31
Киркоров демонстративно проигнорировал Тимати
11:52
Звезда сериала "Твин Пикс" скончалась на 92-м году жизни
11:41
"Ослепшему" Порошенко досталось за нападки на Путина
11:26
Игра Хабенского "взяла за душу" Путина
11:08
В центре Москвы на набережной обнаружено тело мужчины
11:00
Трамп огласил список врагов народа США
10:44
Грабитель вытащил из BMW безработной москвички 10 млн
10:33
Бузова и Тарасов сцепились на людях
10:05
На востоке Москвы девушка зарезала возлюбленного
21:59
В Крыму поймали украинского диверсанта
21:53
Яценюк радикально сменил имидж
21:33
Порошенко в Мюнхене пожаловался на "злобного" Путина
21:25
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
20:51
Киев поймали на "крымских галлюцинациях"
20:47
В Москве произошла массовая драка
20:31
Гипнотизер раскрыл сущность Марии Захаровой
20:24
Беременная Катя Гордон заговорила о пластике груди
20:18
Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов
20:14
"Оскар" обвинили в дискриминации пожилых актеров
20:11
Тарасов публично покаялся после развода с Бузовой
20:10
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
19:45
Черепаха обогнала зайца в состязании на скорость
19:33
Биатлонистка Акимова погнула винтовку во время гонки
19:12
Бузова вспылила из-за оскорблений Дробыша и Панайотова
19:02
Госдума поможет отраслевым вузам
18:58
Как "Карнавал" сделал из Ирины Муравьевой звезду
18:46
Ученые объявили о нехватке человеческих мозгов
18:27
Дочь Валерии утерла нос Бузовой
18:15
Российские Ту-95МС разнесли базы "ИГ" (видео)
18:08
Неизвестные на Mercedes похитили девочку в Москве
18:03
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 3
17:51
Кому нахамила Людмила Максакова
17:48
Названа любимая купюра фальшивомонетчиков в России
17:43
На юге Москвы загорелся торговый центр
17:32
Пенсионеров приравняют к "аптечным алкоголикам"
17:05
Корчевников: Все в жизни пошло по-другому
17:03
Новый мем о растерянности покоряет Сеть
17:00
Михалкова проигнорировала важное событие в жизни мужа
16:57
Главные тайны Сергея Лаврова
16:47
У супермаркета на севере Москвы ищут бомбу
16:39
Какие продукты повышают иммунитет
16:30
Борьба за койку в больнице Поморья обернулась поножовщиной
16:26
Кто развалит Украину
16:26
Куда исчезла Марина Хлебникова
16:20
Ученые нашли панацею от старения
16:14
Певица Лолита об аутизме у своей дочери
15:59
Малкина побили за силовой прием на льду (видео)
15:52
Зятя короля Испании посадили в тюрьму
15:46
В Пулково самолет "Зенита" попал в аварию
15:44
Испуганные пчелы ухают от страха
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гонщица Багдасарян глупо попалась на подделке документов
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Кому нахамила Людмила Максакова
Бузова вспылила из-за оскорблений Дробыша и Панайотова
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Бузова и Тарасов сцепились на людях
Авто

Подробности смертельной аварии с Porsche в Москве

Фото: youtube.com
Ранним утром 19 февраля автомобиль Porsche сбил пешехода на Мосфильмовской улице на юго-западе Москвы, после чего протаранил два припаркованных автомобиля и загорелся. Водитель с места ДТП скрылся, однако правоохранителям удалось поймать его в соседнем дворе.

Продолжение: Сбитый Porsche насмерть пешеход шел в церковь
прочитано 8149 раз

Камеры наружного наблюдения сняли на видео, как Porsche, на капоте которого лежит человек, съезжает с проезжей части, пересекает тротуар и въезжает в две стоящих на парковке машины. После этого из салона иномарки выбегают два человека, которые поспешно скрываются с места ДТП, а сам автомобиль заволакивает густым дымом. Запись опубликовал портал Life.ru.

Очевидцы рассказали, что сбитый пешеход стал не единственной жертвой аварии. Пассажир, сидевший рядом с водителем, в момент столкновения, по всей видимости, потерял сознание. Ни сидевший за рулем молодой человек, ну его товарищ с заднего сидения не оказали ему помощи и даже не вытащили из салона, что вкупе с начавшимся в машине пожаром стало для него практически смертным приговором. Тело пассажира  Porsche остается в салоне до приезда криминалистов.

Водитель же попытался скрыться с места ДТП. От прибывших оперативников он прятался в соседнем дворе, где его и нашли. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Он был госпитализирован с переломом руки. Удалось установить личность водителя – им оказался Вартан Саркисов. Сам автомобиль был оформлен на мать молодого человека, которая является учредителем коммерческой фирмы.

 

За последнее время на автомобиль было выписано 12 штрафов за нарушение скоростного режима. По данным СМИ Вартан Саркисов является любителем гонок на скорость, а также любителем дрифта – то есть пускания автомобиля в управляемый занос.

Установлена личность погибшего пешехода. Черный Porsche на высокой скорости сбил и протащил на капоте около километра Андрея Шестакова. Полиция выясняет место жительства мужчины и контакты его близких, чтобы оповестить их о смерти.

Автор: Геннадий Куприянов19 февраля 2017, 12:42

комментарии

Политика

Порошенко пережил полный провал в Мюнхене
Меркель растаяла перед красавцем-премьером Канады
Трампу устроили взбучку за шутку о женщинах
Лавров уличил главу дипломатии ЕС в оговорке по Фрейду

Шоу-бизнес

Розе Сябитовой подарили стриптизера (видео)
Ксения Собчак скорбит по умершему отцу
Актер Олег Тактаров отказался от роли злого ополченца
У онкобольной певицы отказывают ноги

Проишествия

Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы
Снявшая изнасилование подруги россиянка получила срок в США

Lifestyle

"Оскар" обвинили в дискриминации пожилых актеров
Как "Карнавал" сделал из Ирины Муравьевой звезду
Госдума отправит Кобзона на "Евровидение"
Актер Панин станет "ополченцем" Донбасса
Общество

"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян

Необычные снимки появились в социальных сетях
Шоу-бизнес

Джигурда пошел на поводу у Анисиной

Актер выполнил деликатную просьбу возлюбленной
Шоу-бизнес

Ксения Собчак скорбит по умершему отцу

Телеведущая вспоминает о родном человеке
Недвижимость

Яхта российского миллионера арестована в Гибралтаре

Общая сумма иска, по которому произошло задержание, превысила 15 миллионов евро

Гороскоп

Гипнотизер раскрыл сущность Марии Захаровой
Борис Корчевников станет отцом двоих детей
Елена Ксенофонтова выйдет замуж после скандала
Малинин в поиске после разлада в семье

Фоторепортажи

Утяшева в прозрачном платье оценила самых стильных мужчин
Игра Хабенского "взяла за душу" Путина
Пересильд восхитила своим декольте до пупа
Помолодевший Бондарчук появился на премьере

Спорт

Шипулин преподал урок Фуркаду и сделал Россию чемпионом мира
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Биатлонистка Акимова погнула винтовку во время гонки
Малкина побили за силовой прием на льду (видео)

Регионы

Уральская школьница хрустнула огурцом громче сирены
Подросток убил одноклассника во время урока
Ветерана ГРУ обвинили в убийстве бизнесмена в Подмосковье
Россиянин опознал свою жену в ТВ-сюжете о путанах
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru