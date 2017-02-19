Сбитый Porsche насмерть пешеход шел в церковь

Ранним утром 19 февраля черный автомобиль Porsche на огромной скорости (согласно предварительным данным, она составляла около 145 километров в час) сбил идущего по переходу пешехода. Затем машина около километра протащила тело несчастного, врезалась в два припаркованных автомобиля и загорелась. Удалось установить личность погибшего пешехода – им оказался 58-летний Андрей Шестаков.

Родные узнали о страшной смерти мужчины из новостей. "Бабушка увидела в новостях, на место пошли дочка с сыном и там нам все подтвердили", – цитирует Life.ru вдову погибшего Ирину Шестакову. Она рассказала, что так рано мужчина вышел на улицу, чтобы успеть на службу в церковь.



"Я его просила не ходить сегодня на службу и поспать еще немного, но он не послушался. Сказал, что не хочет пропускать службу и ушел из дома", – вспомнила она. "Это был ангел. Он каждую свободную минуту проводил с внуками, они всегда ждут его возвращения", – добавила женщина. Андрей Шестаков работал шеф-поваром в столичном отеле "Редиссон Славянская".

Отметим, по предварительным данным Андрей Шестаков стал не единственной жертвой аварии. После столкновения сидящей на переднем сидении пассажир потерял сознание. Однако водитель и второй пассажир так спешили скрыться с места ДТП, что не помогли своему товарищу и даже не попытались вытащить его из салона. Начавшийся в машине пожар и лишил молодого человека жизни.

Самого водителя – им оказался сын бизнесвумен Вартан Саркисов – нашли в соседнем дворе со сломанной рукой. Основываясь на внешних проявлениях, свидетели предположили, что молодой человек пьян. Он был госпитализирован. За последнее время на Porsche, который был оформлен на мать гонщика, было выписано 12 штрафов за превышение скорости.