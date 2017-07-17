В России изменили ПДД

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ об изменениях в Правилах дорожного движения. В дополненной редакции приведены новые и разъяснены некоторые старые термины.

Новые правила введены для повышения безопасности пешеходов, велосипедистов и маршрутных транспортных средств, передает РИА ФАН. На законодательном уровне закреплены понятия "электромобиль" и "гибридный автомобиль", а также уточнены преимущества экологически чистых машин перед традиционными средствами передвижения.

Изменения связаны с появлением дорожных знаков, призванных обеспечить дополнительную защиту окружающей среды. В частности, для водителей действуют новые предписания – "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей". Кроме того, на дорогах можно увидеть табличку "Экологический класс транспортного средства".

Некоторые поправки коснулись перемещения общественного транспорта. "В целях обеспечения безопасности дорожного движения действие знака "Остановка запрещена" распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта", – отмечается в пояснительной записке к указу.

В документе оговаривается и управление велосипедом несовершеннолетними. Теперь ребенок в возрасте до 14 лет может передвигаться на этом транспорте по тротуару или пешеходной дорожке в сопровождении взрослых.

Революционный электромобиль BladeGlider от Nissan – совершенство в Гудвудском стиле�� pic.twitter.com/o8NrurFKW4 — Ecomotors_Russia (@EcomotorsRussia) 6 июля 2017 г.

Большинство поправок в ПДД приняты в связи с развитием сравнительно новых, экологически чистых видов транспорта – электромобиля и гибридного автомобиля. Однако массовой заинтересованности граждан в них не наблюдается: на начало 2017 года в России было зарегистрировано 920 безопасных для атмосферы машин, сообщает "Газета.ru".