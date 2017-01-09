Гонщице Багдасарян стало плохо от количества штрафов

Мажорка Мара Багдасарян, ставшая известной после гонок на Gelandewagen с сыном вице-президента "Лукойла" Русланом Шамсуаровым, не оплатила 55 штрафов за нарушение ПДД. После того, как девушка узнала о количестве долгов, ей стало плохо.

Количество неоплаченных мажоркой штрафов подтвердили в пресс-службе столичного отделения МВД. В отношении девушки сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, сообщает "РЕН ТВ".

Девушка пожаловалась на плохое самочувствие во время задержания в ночь с 5 на 6 января. Во время досмотра у нее начались судороги. Медики доставили Мару Багдасарян в больницу, однако там симптомы заболевания прошли, и она покинула учреждение сразу после медицинского осмотра. По данным Life.ru, девушка и вовсе отказалась от помощи врачей.

Отметим, что гонщицу заподозрили в симуляции судорог. Однако в медицинской карте мажорки указано такое заболевание, как эпилепсия. "В головном мозге существует очаг патологической электрической активности. Опасно это тем, что возникают припадки с потерей сознания. И человек не может выполнять работу, которая требует от него внимание. Это машинисты, люди, которые на заводе работают. Это аварийноопасные ситуации. Это медицинский отвод", – цитируют "Вести" врача-терапевта Мариам Корсун.

Фото опубликовано Мара (@049mara) Янв 4 2017 в 2:47 PST

В прокуратуре проверяют наличие у задержанной заболеваний, противопоказанных при управлении транспортным средством. Если диагноз мажорки подтвердится, то она может навсегда лишиться водительских прав.

Когда у нас Gt-r , Maybach и GLS , но на зимней резине только S coupe �� Фото опубликовано Мара (@049mara) Ноя 4 2016 в 4:11 PDT

"Савеловская межрайонная прокуратура города Москвы проводит проверку по представлению об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, которое 22 декабря 2016 года вынес мировой судья судебного участка № 352 района Аэропорт Москвы, рассматривавший административное дело в отношении Мары Багдасарян", – цитирует ТАСС представителя столичной прокуратуры Елену Россохину. По ее словам, со стороны мажорки необходимо устранить угрозу для безопасности других участников дорожного движения.

Фото опубликовано Мара (@049mara) Ноя 3 2016 в 2:32 PDT

Отметим, в ночь с 5 на 6 января сотрудники ГИБДД остановили Мару Багдасарян для проверки документов. Стражи порядка оформили в отношении нарушительницы протокол за неуплату штрафов. Это может стать поводом для очередного задержания мажорки.

������ Директ взрывается как же приятно !!! До слёз����❤️ Спасибо вам всем !!!!Обнять бы вас всех ������ HB #23�� Фото опубликовано Мара (@049mara) Ноя 2 2016 в 4:54 PDT

Напомним, суд обязал гонщицу по всем 72 эпизодам обнаруженных правонарушений выплатить государству 183 тысячи рублей, выполнить 585 часов обязательных работ, а также отбыть 24 дня ареста. При этом в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по Москве не смогли оперативно ответить на вопрос, приступила ли Мара Багдасарян к работам. В ведомстве пообещали предоставить ответ в течение семи дней, сообщает "Газета.ру".