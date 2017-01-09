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Гонщице Багдасарян стало плохо от количества штрафов
Количество неоплаченных мажоркой штрафов подтвердили в пресс-службе столичного отделения МВД. В отношении девушки сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, сообщает "РЕН ТВ".
Девушка пожаловалась на плохое самочувствие во время задержания в ночь с 5 на 6 января. Во время досмотра у нее начались судороги. Медики доставили Мару Багдасарян в больницу, однако там симптомы заболевания прошли, и она покинула учреждение сразу после медицинского осмотра. По данным Life.ru, девушка и вовсе отказалась от помощи врачей.
Отметим, что гонщицу заподозрили в симуляции судорог. Однако в медицинской карте мажорки указано такое заболевание, как эпилепсия. "В головном мозге существует очаг патологической электрической активности. Опасно это тем, что возникают припадки с потерей сознания. И человек не может выполнять работу, которая требует от него внимание. Это машинисты, люди, которые на заводе работают. Это аварийноопасные ситуации. Это медицинский отвод", – цитируют "Вести" врача-терапевта Мариам Корсун.
В прокуратуре проверяют наличие у задержанной заболеваний, противопоказанных при управлении транспортным средством. Если диагноз мажорки подтвердится, то она может навсегда лишиться водительских прав.
"Савеловская межрайонная прокуратура города Москвы проводит проверку по представлению об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, которое 22 декабря 2016 года вынес мировой судья судебного участка № 352 района Аэропорт Москвы, рассматривавший административное дело в отношении Мары Багдасарян", – цитирует ТАСС представителя столичной прокуратуры Елену Россохину. По ее словам, со стороны мажорки необходимо устранить угрозу для безопасности других участников дорожного движения.
Отметим, в ночь с 5 на 6 января сотрудники ГИБДД остановили Мару Багдасарян для проверки документов. Стражи порядка оформили в отношении нарушительницы протокол за неуплату штрафов. Это может стать поводом для очередного задержания мажорки.
Напомним, суд обязал гонщицу по всем 72 эпизодам обнаруженных правонарушений выплатить государству 183 тысячи рублей, выполнить 585 часов обязательных работ, а также отбыть 24 дня ареста. При этом в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по Москве не смогли оперативно ответить на вопрос, приступила ли Мара Багдасарян к работам. В ведомстве пообещали предоставить ответ в течение семи дней, сообщает "Газета.ру".
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