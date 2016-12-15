Гонщицу Багдасарян настигло новое наказание

Участницу уличных гонок Мару Багдасарян приговорили к очередному штрафу в размере шести тысяч рублей. Девушку признали виновной по трем пунктам о нарушении правил дорожного движения, сообщает сетевое изданием m24.ru.

Общая сумма штрафов достигла отметки в 177 тысяч рублей. Кроме того, нарушительница приговорена к 595 часам исправительных работ.