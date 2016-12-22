Гонщицу Багдасарян хотят навсегда лишить водительских прав

Участницу скандальных гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян собираются пожизненно лишить водительских прав. Основание – одно из заболеваний, о которых заявляла защита гонщицы.

Известная нарушительница ПДД Мара Багдасарян может пожизненно лишиться права управлять автомобилем. Такое решение 22 декабря принял мировой судья.

В Савеловском суде столицы состоялось рассмотрение финального эпизода дела скандальной мажорки. Дело в том, что ее адвокат представила в материалы дела медицинскую справку, согласно которой девушке поставлен диагноз, препятствующий управлению транспортными средствами – эпилепсия, сообщает сайт "Комсомольская правда".

В связи с этим мировой судья решил отправить представление в Савеловскую межрайонную прокуратуру. Там и решат водительскую судьбу Багдасарян.

Отметим, на суде был подведен итог 12-дневного процесса по делу гонщицы. Суд обязал девушку по всем 72 эпизодам со штрафами в сумме выплатить государству 183 тысячи рублей, выполнить 585 часов обязательных работ, а также отбыть 24 дня ареста. Примечательно, что штрафы девушкой полностью оплачены.