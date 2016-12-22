Правительство готовится повысить тарифы по системе "Платон"
Гонщицу Багдасарян хотят навсегда лишить водительских прав
Известная нарушительница ПДД Мара Багдасарян может пожизненно лишиться права управлять автомобилем. Такое решение 22 декабря принял мировой судья.
В Савеловском суде столицы состоялось рассмотрение финального эпизода дела скандальной мажорки. Дело в том, что ее адвокат представила в материалы дела медицинскую справку, согласно которой девушке поставлен диагноз, препятствующий управлению транспортными средствами – эпилепсия, сообщает сайт "Комсомольская правда".
В связи с этим мировой судья решил отправить представление в Савеловскую межрайонную прокуратуру. Там и решат водительскую судьбу Багдасарян.
Отметим, на суде был подведен итог 12-дневного процесса по делу гонщицы. Суд обязал девушку по всем 72 эпизодам со штрафами в сумме выплатить государству 183 тысячи рублей, выполнить 585 часов обязательных работ, а также отбыть 24 дня ареста. Примечательно, что штрафы девушкой полностью оплачены.
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии
В перечне представлены около 40 спортсменов
Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения