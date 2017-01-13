Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска

Министерство здравоохранения России рассмотрело вопрос о рецептурном отпуске некоторых спиртосодержащих настоек. Для этого была проведена работа во всех регионах страны, в ходе которой специалисты выяснили, какие проблемы возникали на фоне злоупотребления ими. "Мы выявили в группе риска 28 препаратов", – цитирует РИА Новости главу Минздрава Веронику Скорцову.

Также была создана специальная рабочая группа, которой предстоит принять по каждой из этих спиртовых настоек отдельное решение. "Если опасности с точки зрения злоупотребления эта настойка не имеет, она останется безрецептурной. В ряде случаев, наверное, придется пойти на рецептурный отпуск", – рассказала Скворцова.