В Уфе уволили главврача больницы из-за ползущей по лестнице пациентки

Главный врач уфимской больницы №13 лишился своего поста 12 января из-за скандального инцидента с пожилой пациенткой. Женщине пришлось ползти по лестнице на второй этаж, чтобы попасть на прием к врачу-рентгенологу.

Приказ об увольнении руководителя медучреждения уже подписал глава региона Рустэм Хамитов. Он считает, что такие инциденты должны безжалостно караться.

Свое решение он назвал "уроком для других". "Главный врач, безусловно, виноват. Это просто очередной пример равнодушия. Бездушного отношения к людям. И такое мы будем карать жестоко", - цитирует Хамитова сайт "Комсомольская правда".

Пенсионерка Татьяна Меленчук, которой пришлось ползти по лестнице, рассказала, что в декабре 2016 года сломала ногу. После операции женщине сказали, что через пять недель ей необходимо сделать контрольный снимок. Кабинет рентгенолога оказался на втором этаже, лифт в медучреждении не работал, а пандусов не было. Как на зло, инвалидной коляски тоже рядом не оказалось. Поэтому пациентке не оставалось ничего, кроме как ползти к врачу на четвереньках.

К расследованию инцидента уже подключились прокуратура, следственный комитет и региональный минздрав. Идут проверки.

Как писали Dni.ru, в Мариинской больнице Санкт-Петербурга врач заставил ждать помощи истекающего кровью пациента с ножевым ранением. Произошедшее снял на видео сопровождающий пострадавшего. Ролик вызвал резонанс в Сети.

"Привезли знакомого в Мариинскую больницу с ножевым ранением. У знакомого была большая потеря крови, также задета почка. На просьбу врачам оказать помощь некий врач, который на видеозаписи халатно отнесся к этому, со словами "ой, ждите"", – написал ВКонтакте в группе, посвященной происшествиям в Петербурге, пользователь Наби Дадашев. В данный момент пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.