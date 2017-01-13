Скворцову рассмешили новые ограничения на курение

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года после достижения ими совершеннолетия.

Глава Минздрава назвала положения проекта антитабачной концепции гиперболизированными. Скворцова признала, что итоговый документ будет смягчен после всестороннего обсуждения.

"Это звучит просто как гипербола, это смешно", – цитирует министра RNS. По словам Скворцовой, она выступает против подобных жестких запретов, а сам отказ от курения в России должен произойти "спонтанно".

Она считает, что нельзя проводить границу в разрешении на курение для тех, кто родился, к примеру, в 2012 и 2014 годах. "Но, скорее, мы ведь это обозначили, чтоб обозначить резкий вектор в этом направлении. Чтобы дети с детства знали, что это вред", – передает слова министра ТАСС.

Вместе с тем меру, в рамках которой упаковки сигарет будут производиться в намеренно отталкивающем цвете, министр одобрила. "Еще больше действует, когда упаковка грязно-коричневого цвета, которая не позволяет производителям какие-то свои знаки опознавательные давать", – заявила Скворцова.

Как писали Dni.ru, в числе предложений Минздрава обсуждалось также продление для курильщиков рабочего дня. Суточную продолжительность труда предложили увеличить пропорционально времени, потраченному ими на перекуры. Соответствующее предложение ведомство внесло в антитабачную концепцию на 2017–2022 годы.

Также Минздрав предлагает непрерывное повышение ставок на табачную продукцию до уровня соответствующего налога в странах Европейского региона Всемирной организации здравоохранения. В ведомстве считают, что повышение цен на табачную продукцию ведет к снижению ее потребления.