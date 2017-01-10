Как Мару Багдасарян "спасли" от махания метлой

Стритрейсерша Мара Багдасарян, участвовавшая в скандальных гонках на Gelandewagen и приговоренная к 595 часам исправительных работ за неоплаченные штрафы и многочисленные нарушения ПДД, должна была отрабатывать наказание дворником. Однако вместо того, чтобы заставить девушку подметать улицы, ей поручили бумажную работу.

Скандально известная гонщица 10 января явилась в управляющую компанию при многоквартирном доме в московском районе Сокол, где, согласно решению суда, ей необходимо отработать дворником. Но выяснилось, что девушка по состоянию здоровья на улице, да еще и зимой, трудиться не может, поэтому ее "нагрузили" бумажной работой.

Адвокат Мары Давид Кемулария поделился подробностями такого гуманного решения. "У нее железная спица от бедра до колена, и больше пяти минут она не может находиться на улице, особенно в такой мороз. Ей просто не позволяет ее состояние здоровья заниматься работой, связанной с уборкой улиц, бумажную работу тоже кто-то должен выполнять", – цитирует защитника стритрейсерши Life.ru.

В Сети появилось видео, на котором Багдасарян выполняет первые рабочие поручения. Девушка пытается разобраться в кипах бумаг, пряча лицо под шарфом.

Отметим, что ранее гонщица пыталась скрыться с места задержания в центре Москвы, однако после непродолжительной погони ее вернули на место оформления материалов. Свой побег девушка объяснила тем, что ей стало плохо. Багдасарян заявила, что у нее произошли самопроизвольное мочеиспускание и прикусывание языка. И якобы именно поэтому братья повезли ее в больницу для оказания помощи.

Стражи порядка предложили вызвать девушке скорую помощь, но Мара отказалась и сама сделала звонок медикам. Гонщице поставили предварительный диагноз "Состояние после судорожного припадка" и доставили ее в больницу. Но после прибытия в клинику Багдасарян покинула ее. В своем задержании стритрейсерша обвинила главу ГИБДД Москвы генерала Виктора Коваленко.

Напомним, суд назначил Маре 595 часов исправительных работ за 55 неоплаченных штрафов и многочисленные нарушения ПДД. Ранее Багдасарян была приговорена к 24 суткам административного ареста, также девушка обязана выплатить штраф на общую сумму свыше 170 тысяч рублей.