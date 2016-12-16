Сбившего девочек-близняшек водителя отправили домой

Водителя, сбившего девочек-близняшек на пешеходном переходе, отправили под домашний арест до 13 февраля 2017 года. Мужчине предъявлены обвинения в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения – ему грозит до четырех лет тюрьмы.

В Дорогомиловском суде Москвы состоялось заседании об избрании меры пресечения водителю внедорожника Mercedes Gelandewagen Александру Шарому, который сбил девочек-близняшек на пешеходном переходе. "Ходатайство защиты удовлетворить, избрать в отношении Шарого меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 13 февраля 2017 года", – приводит телеканал "360" решение судьи.

Мужчина подчеркнул, что у него не было умысла совершать данное преступление. Он рассказал, что раскаивается в случившемся и готов понести заслуженное наказание. Также Шарый добавил, что поможет потерпевшим в их реабилитации. Отметим, ранее сообщалось, что в момент аварии подсудимый был пьян.

На суде свидетели рассказали о запахе алкоголя, исходившим от водителя. Примечательно, что адвокат не стал отрицать самого факта алкогольного опьянения своего подзащитного. Однако он уверил, что речь о неумышленном преступлении. Водитель якобы употреблял спиртосодержащую настойку валерьянки. Следствие предъявило ему обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, ЖТП произошло вечером 12 декабря на пересечении Мосфильмовской улицы и Университетского проспекта.Gelandewagen выехал на пешеходный переход под запрещающий сигнал светофора, где сбил двух восьмилетних девочек на глазах их матери. Мужчина отвез детей в больницу, после чего скрылся. Однако уже вечером 13 декабря он явился с повинной.