Водитель Gelandewagen раскаялся за наезд на близняшек

Водитель Mercedes Gelandewagen, сбивший двух восьмилетних девочек и их мать на пешеходном переходе в Москве, признал свою вину. По словам адвоката нарушителя, мужчина раскаивается в содеянном, а с места аварии сбежал потому, что находился в состоянии шока.

В ходе допроса водитель полностью признал свою вину в ДТП на Мосфильмовской улице, сообщает Следственный комитет России. По факту аварии назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Расследование инцидента продолжается. Адвокат водителя заявил, что его клиент добровольно явился в полицию, как только осознал, что произошло, передает Life.ru. "У него, как у любого человека, мог произойти испуг, шок, стрессовое состояние. Он раскаивается в произошедшем и переживает", – подчеркнул правозащитник.

Напомним, 12 декабря мужчина за рулем автомобиля Gelandewagen, двигаясь по Мосфильмовской улице в направлении центра, сбил двух восьмилетних девочек и их мать, переходивших дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора. Близняшек доставили в реанимацию НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с переломами, ушибами и травмами мозга.

36-летний водитель скрылся с места ДТП, после чего полиция объявила его в розыск. Однако позже нарушитель добровольно явился в участок.