Подробности наезда Gelandewagen на девочек-близняшек в Москве

Стали известны новые подробности наезда Gelandewagen на девочек в Москве. Как выяснилось, жертвами водителя внедорожника стали сестры-близнецы.

Девочки были госпитализированы с тяжелыми травмами, сообщает Life.ru. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя Mercedes Gelandewagen и объявили его в розыск. "Следствием предпринимаются меры по установлению его местонахождения. Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается", – сообщается на официальном сайте Следственного комитета России (СКР).

Ранее стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении водителя Gelandewagen. Он обвиняется по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее тяжкий вред здоровью".

Наезд иномарки на девочек попал на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как они переходят регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора в сопровождении взрослой женщины. По неподтвержденным данным, с близняшками была бабушка, однако на сайте СКР сообщается, что это была их мама.



После того, как мужчина наехал на девочек на Gelandewagen, он скрылся с места преступления. По словам очевидцев, он уехал на другом автомобиле, Hyundai Solaris. Впоследствии эта машина также была обнаружена недалеко от места происшествия.