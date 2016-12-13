Московская стритрейсерша не может управлять авто из-за эпилепсии
Правительство готовится повысить тарифы по системе "Платон"
Подробности наезда Gelandewagen на девочек-близняшек в Москве
Девочки были госпитализированы с тяжелыми травмами, сообщает Life.ru. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя Mercedes Gelandewagen и объявили его в розыск. "Следствием предпринимаются меры по установлению его местонахождения. Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается", – сообщается на официальном сайте Следственного комитета России (СКР).
Ранее стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении водителя Gelandewagen. Он обвиняется по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее тяжкий вред здоровью".
Наезд иномарки на девочек попал на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как они переходят регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора в сопровождении взрослой женщины. По неподтвержденным данным, с близняшками была бабушка, однако на сайте СКР сообщается, что это была их мама.
После того, как мужчина наехал на девочек на Gelandewagen, он скрылся с места преступления. По словам очевидцев, он уехал на другом автомобиле, Hyundai Solaris. Впоследствии эта машина также была обнаружена недалеко от места происшествия.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения