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Сбивший девочек-близняшек водитель сдался следователям
Сбивший на пешеходном переходе на западе столицы школьниц-близняшек Александр Шарый явился для допроса в территориальный отдел Следственного комитета России (СКР) по Москве. Судя по всему, он решил не добавлять себе проблем.
По словам представителя ведомства Юлии Ивановой, сотрудники следственных органов приступили к допросу подозреваемого, передает Life.ru. Ранее стало известно, что в марте 2013 года Шарый занимал должность зампредседателя Госинспекции Украины по вопросам труда и оказался замешан в мошенничестве.
Напомним, 12 декабря мужчина за рулем автомобиля Gelandewagen, двигаясь по Мосфильмовской улице в направлении центра, сбил двух девочек и их мать, переходивших дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора. Близняшек доставили в реанимацию НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с переломами, ушибами и травмами мозга.
Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении водителя Gelandewagen. Он обвиняется по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее тяжкий вред здоровью".
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