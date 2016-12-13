Сбивший девочек-близняшек водитель сдался следователям

Водитель Gelandewagen 36-летний Александр Шарый, совершивший наезд на сестер-близняшек и их мать в Москве, явился к правоохранителям. Его допрашивают следователи.

Сбивший на пешеходном переходе на западе столицы школьниц-близняшек Александр Шарый явился для допроса в территориальный отдел Следственного комитета России (СКР) по Москве. Судя по всему, он решил не добавлять себе проблем.

По словам представителя ведомства Юлии Ивановой, сотрудники следственных органов приступили к допросу подозреваемого, передает Life.ru. Ранее стало известно, что в марте 2013 года Шарый занимал должность зампредседателя Госинспекции Украины по вопросам труда и оказался замешан в мошенничестве.

Напомним, 12 декабря мужчина за рулем автомобиля Gelandewagen, двигаясь по Мосфильмовской улице в направлении центра, сбил двух девочек и их мать, переходивших дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора. Близняшек доставили в реанимацию НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с переломами, ушибами и травмами мозга.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении водителя Gelandewagen. Он обвиняется по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее тяжкий вред здоровью".