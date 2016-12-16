Известный стилист сделала заявление после смертельного ДТП

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей 15 декабря недалеко от станции московского метро "Белорусская". Столичный стилист Алиса Тацки, сбившая 78-летнего ветерана МВД, рассказала о случившемся на своей странице "ВКонтакте".

Сообщение на стене в соцсети Тацки появилось сегодня днем. Стилист обратилась к "настоящим и преданным" друзьям. Она написала, что с ней случилась "беда, большая как дом, как море, как гора". Алиса рассказала, что в злополучный вечер ехала за сыном, который находился в гостях у ее подруги.

Девушка отметила, что ехала "на зеленый свет светофора, двигаясь в потоке других машин, внимательно глядя на дорогу". "Я вся была в радостном, спокойном, хорошем настроении. Как вдруг слева, из темноты, со стороны разделительной линии, на машину выскочила темная фигура и кинулась наперерез машине", – делится подробностями стилист. Тацки подчеркнула, что ехала на скорости около 15 километров в час, поскольку впереди был поворот.

Стилист огорчена реакцией СМИ на происшедшее. Она заявила, что желтые новостные порталы воруют ее фотографии из соцсетей и пишут ей гадости.

Тацки уверена, что "все образуется". "Идет следствие, и все выяснится и образуется, я уверена. Но мне искренне безумно жаль этого человека, чей путь окончился так, бегством из темноты на запрещающий сигнал светофора".

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 15 декабря недалеко от станции московского метро "Белорусская". По предварительным данным, имиджмейкер Алиса Тацки наехала на 78-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу. На место аварии прибыли работники скорой помощи, которые и констатировали смерть пострадавшего.

Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина переходил дорогу в час-пик на красный свет.

