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Под колесами Toyota стилиста погиб ветеран МВД
Как рассказала супруга погибшего, в тот роковой вечер он возвращался со встречи с однополчанами. По словам женщины, Тацки уже звонила и предлагала свою помощь, однако она отказалась.
"Я ничего не хочу от нее. Моего мужа не вернешь. А внучке жалко дедушку", – цитирует жену ветерана Life.ru. Вдова также заявила, что следствие разберется в случившемся и назначит стилисту наказание "по справедливости".
Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 15 декабря недалеко от станции московского метро "Белорусская". Известный имиджмейкер Алиса Тацки ехала за рулем Toyota по улице Бутырский Вал в тот момент, когда 78-летний мужчина переходил дорогу.
Автомобиль девушки наехал на пенсионера. От полученных травм пешеход скончался. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина переходил дорогу в час-пик на красный свет.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Тацки отказалась комментировать ДТП, заявив, что не имеет полномочий.
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