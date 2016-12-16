Под колесами Toyota стилиста погиб ветеран МВД

Выяснились новые подробности громкого ДТП в центре Москвы с участием известного стилиста Алисы Тацки. Оказалось, что под колесами ее автомобиля погиб 78-летний ветеран МВД.

Как рассказала супруга погибшего, в тот роковой вечер он возвращался со встречи с однополчанами. По словам женщины, Тацки уже звонила и предлагала свою помощь, однако она отказалась.

"Я ничего не хочу от нее. Моего мужа не вернешь. А внучке жалко дедушку", – цитирует жену ветерана Life.ru. Вдова также заявила, что следствие разберется в случившемся и назначит стилисту наказание "по справедливости".

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 15 декабря недалеко от станции московского метро "Белорусская". Известный имиджмейкер Алиса Тацки ехала за рулем Toyota по улице Бутырский Вал в тот момент, когда 78-летний мужчина переходил дорогу.

Автомобиль девушки наехал на пенсионера. От полученных травм пешеход скончался. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина переходил дорогу в час-пик на красный свет.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Тацки отказалась комментировать ДТП, заявив, что не имеет полномочий.