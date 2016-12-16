Смертельный наезд стилиста в Москве попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент гибели пожилого мужчины под колесами автомобиля известного московского стилиста Алисы Тацки у станции метро "Белорусская". На кадрах видно, как он переходит дорогу на красный свет в плотном потоке машин, а затем в него врезается Toyota.

Трагедия произошла на улице Бутырский Вал. Тацки ехала в сторону Тверской, в это время мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте.

Сперва пешеход успешно пересекает половину проезжей части, затем останавливается и пропускает несколько автомобилей. Когда до тротуара остаются считаные шаги, пенсионера сбивает Toyota, сообщает Life.ru. Видеозапись подтверждает предположения полицейских о том, что мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Тацки уже прокомментировала новость о ДТП с ее участием. "Обстоятельства происшествия устанавливаются. Я пока не хотела бы давать комментарии. Я не уполномочена давать какие-либо комментарии… Не потому, что я хочу скрыть что-то, а потому, что нет полномочий", – приводит слова стилиста РЕН ТВ.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 15 декабря недалеко от станции московского метро "Белорусская". По предварительным данным, имиджмейкер Алиса Тацки наехала на 78-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу. На место аварии прибыли работники скорой помощи, которые и констатировали смерть пострадавшего.