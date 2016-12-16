Известный стилист насмерть сбила пенсионера в Москве

В центре Москвы вечером 15 декабря произошла авария: пенсионер угодил под колеса автомобиля марки Toyota. Как выяснилось позднее, за рулем машины находилась известная стилист и имиджмейкер Алиса Тацки.

Происшествие случилось недалеко от станции метро "Белорусская". По предварительным данным, стилист наехала на 78-летнего пенсионера, когда тот переходил дорогу.

На место аварии прибыли работники скорой помощи, которые и констатировали смерть пострадавшего. Примечательно, что Тацки дождалась сотрудников правоохранительных органов.

Предположительно, во время наезда пенсионер переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, передает Life.ru. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, похожее трагическое ДТП произошло в столице двумя днями ранее, 14 декабря. Тогда под колеса автомобиля Mercedes угодил боец Росгвардии.

Как писали Dni.ru, в сети появилось видео страшно аварии. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль на бешеной скорости сбивает ничего не подозревающего пешехода.