Сбивший в Москве близняшек оказался украинским чиновником

Водитель, сбивший в столице двух девочек-близняшек, объявлен в розыск московскими полицейскими. Оказалось, что с 2014 года мужчину разыскивают и их киевские коллеги.

Совершивший 12 декабря наезд на восьмилетних девочек и их маму на Мосфильмовской улице 36-летний Александр Шарый, находившийся за рулем Gelandewagen, – злостный нарушитель правил дорожного движения. В текущем году известно о десяти случаях несоблюдения им ПДД, причем восемь из них – превышение скорости.

Столичные оперативники, наведавшиеся к Шарому домой, на улицу Сумская, его не нашли. В данный момент мужчина объявлен в розыск. Как стало известно, ищут его с апреля 2014 года и киевские полицейские, сообщает "Московский Комсомолец".

С марта 2013 года Шарый занимал должность зампредседателя Госинспекции Украины по вопросам труда и оказался замешан в мошенничестве. Вместе с подчиненным он присвоил деньги людей, собиравшихся привезти гуманитарную помощь.

Стали известны и подробности рокового вечера, когда Шарый совершил наезд на девочек и их маму. Около 20:00 мск он ехал по Мосфильмовской улице в направлении центра во второй полосе движения.

В районе дома 60 близнецы Кристина и Анна вместе с мамой переходили дорогу на зеленый свет светофора. Сбив девочек, Шарый остановился. Он вышел из машины и вскоре покинул место ДТП. Близняшек госпитализировали в реанимацию НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. У девочек выявили переломы, ушибы и травмы мозга. Девочки оказались детьми сотрудников Министерства иностранных дел России, передает РЕН ТВ.

Как писали Dni.ru, стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении водителя Gelandewagen. Он обвиняется по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее тяжкий вред здоровью".