В Москве Gelandewagen сбил двух детей

На западе Москвы автомобиль Gelandewagen сбил двух девочек, которые переходили дорогу в сопровождении бабушки, передает Life.ru. Сообщается, что мужчина, находившийся в момент аварии за рулем иномарки, пересел в другой автомобиль и скрылся с места ДТП. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.