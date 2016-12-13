Сбивший двух детей водитель Gelandewagen объявлен в розыск

Сотрудники правоохранительных органов столицы установили, что юридическим владельцем автомобиля Gelandewagen, сбившего двух детей восьми и девяти лет на западе Москвы, оказался 47-летний Владимир П. После ДТП водитель скрылся с места аварии на другом автомобиле. Он объявлен в розыск.

Наезд иномарки на детей записали камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, что перед столкновением девочки в сопровождении бабушки шли по пешеходному переходу. Видео опубликовал портал Life.ru.