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Пятница 28 июля

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Как любить маму: верблюжонок Персик показывает на видео

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Нежность и забота о горбатой маме – обязанность каждого верблюжонка. Персик дает инструкцию!

Если вы давно задавались вопросом, что такое любовь, добро пожаловать в туристический клуб "Верблюжий остров". Это большой дом для милых животных под открытым небом в Республике Калмыкии. Верблюды здесь находят время и поработать, и расслабиться в комфортной обстановке.

Самая озорная особа среди обитателей комплекса — верблюжонок Персик. Пушистое создание охотно идет на контакт с человеком, позирует перед камерой и плюется без зазрения совести. Заметив перед собой объектив, маленькая горбатая прелесть устроила мастер-класс: как любить маму.

Корреспондент "Дни.ру" запечатлел процесс на видео. Берем на заметку!

Сначала верблюжонок осторожно убедился, что родственница находится в подходящем расположении духа. Затем животное ласково потерлось мордочкой о массивное туловище и взгромоздилось сверху. С довольным видом Персик устроился на материнском горбе, наслаждаясь обществом терпеливой родительницы.

Даже верблюды не стесняются проявлять любовь друг к другу. Попробуйте и вы! Теперь понятно, к кому обращаться за советами. Подробнее о туристическом клубе "Верблюжий остров" можно узнать в нашем материале.

28 июля 2023, 21:34
Фото: Екатерина Ежова
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

В гости к верблюдам: чудо-остров посреди степи

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

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