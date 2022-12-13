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Lifestyle
Дикдики. Фото: Bernd Zoller/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com Французский щетинозуб. Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Бобры. Фото: Heinz Hudelist/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Австралийский короткохвостый сцинк. Фото: Horst Mahr/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Лебеди. Фото: Katrin Requadt/dpa/www.globallookpress.com

Больше чем любовь: 5 примеров семейного счастья

"Любить – это значит смотреть в одном направлении", – писал Экзюпери. А люди вместо этого смотрят друг на друга и наступают на те же грабли. Зато в природе есть более совершенные создания, которым чужды измены и предательства. "Дни.ру" представляют 5 примеров семейного счастья, где партнеры влюбляются один раз и на всю жизнь.
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Дикдики

Дикдики. Фото: Bernd Zoller/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Это маленькие антилопы, а еще они однолюбы. Чета дикдиков подает людям достойный пример, но его почему-то не замечают. В брачный период партнеры не расстаются 65% времени. Самец нежно относится к своей избраннице и быстро ставит на место соперников. В период беременности самка всегда окружена заботой. Потомство эти антилопы тоже воспитывают вместе. Повзрослев, детеныши идут своей дорогой, а их родители продолжают дарить друг другу любовь.

Французский щетинозуб

Французский щетинозуб. Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Другое название этого вида рыбок — французская рыба-ангел. У двух таких особей нет права на ошибку, они создают пару раз в жизни, на протяжении которой никогда друг друга не бросают — плавают вместе. Так что всем Homo sapiens они уже дают подсказку: не надо вступать в брак, если чувства под сомнением и дорожки расходятся.

Бобры

Бобры. Фото: Heinz Hudelist/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

В паре бобров обычно царит матриархат, но бобер-самец вовсе не тряпка и далеко не слабак. Он знает как подобрать ключик к агрессивной крупной возлюбленной — ласкает ее передними лапками. Поэтому внутренняя богиня бобрихи становится милой и покладистой, о разводе речи не идет. В конце концов, не плотину же делить!

Австралийский короткохвостый сцинк

Австралийский короткохвостый сцинк. Фото: Horst Mahr/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Импозантные рептилии с синими языками тоже дают неплохой урок семейного счастья. Самец добивается избранницу месяцами и даже не жалуется. Для него в этот период важнее отдавать любовь, а не требовать взамен. Австралийский короткохвостый цинк вылизывает свою суженную и проявляет свои сильные стороны. Если чувства взаимны, то назад дороги нет. Каждый брачный сезон, а это 2 десятка лет близость стабильная. Что касается детей, ими занимаются оба, а не кто-то один.

Лебеди

Лебеди. Фото: Katrin Requadt/dpa/www.globallookpress.com

Молодоженов призывают на них равняться, но статистика разводов явно указывает на подвох. Понятие "лебединая верность" аналогично "любви до гроба", ведь если два лебедя решают быть вместе, то уже неразлучны до конца дней своих. А живут они при нормальных условиях до 100 лет. И если возникает вопрос, что значит "и в горе, и в радости", посмотрите на лебедей. Если любовь настоящая, то все остальное не имеет значения.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Justus de Cuveland/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Автор: 13 декабря 2022, 06:05 Источник: Природоохранный Фонд Notivory ✓ Надежный источник

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