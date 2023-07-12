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Среда 12 июля

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В гости к верблюдам: чудо-остров посреди степи

В гости к верблюдам: чудо-остров посреди степи
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Екатерина Ежова

Екатерина Ежова

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.

Без края и конца ковер степной, где царствует дух жизни кочевой.

На юге России есть уникальное место, которое непросто найти, но уж если нашел — приходи без раздумий. С утра до вечера путники заглядывают сюда за порцией восторга. Лучше компании не найти: верблюды плюют на все проблемы и катают с ветерком навстречу приключениям.

Фото: Екатерина Ежова

Туристический клуб "Верблюжий остров" располагается в Элисте, самом сердце республики Калмыкии. Это гуманная и общественно значимая альтернатива зоопаркам.

Фото: Екатерина Ежова

Дружная семья животноводов создала его своими руками, возрождая народные традиции. Сегодня это музей, развлекательный комплекс и уютный дом для верблюдов под открытым небом.

Фото: Екатерина Ежова

Проект стартовал два года назад. Небольшое домашнее хозяйство превратилось в культурно-досуговое пространство фермерских масштабов. Почти каждый день его посещают любители животных и путешественники, обещая вернуться снова. Верблюды принимают гостей, а хозяева радушно встречают их на чудо-острове посреди степи.

Фото: Екатерина Ежова

Верблюжий остров: чем заняться

1. Познакомиться с верблюдами, а еще осликами, котятами и другими очаровательными созданиями. Здесь собеседники на любой вкус. Можно погладить животных, вдоволь поболтать с ними или посидеть молча.

Фото: Екатерина Ежова

2. Почувствовать себя кочевником. Прогулка верхом на верблюде захватывает дух и не требует специальной подготовки.

Фото: Екатерина Ежова

3. Сделать эксклюзивные снимки. Есть фотозоны в этническом стиле и коллекция реквизита. Модники и модницы наряжаются в национальные костюмы.

Фото: Екатерина Ежова

4. Пострелять из лука. Новичкам проводят мастер-классы.

Фото: Екатерина Ежова

5. Полакомиться экзотикой. В гостевой юрте подают джомбу и борцоги. Это калмыцкий молочный чай и хрустящая выпечка из теста.

Фото: Екатерина Ежова

Неважно, где и с кем вы находитесь. Верблюды ждут в гости, а отказывать им неприлично!

Фото: Екатерина Ежова

12 июля 2023, 21:17
Фото: Екатерина Ежова
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Буддийские ступы в Иволгинском дацане (Бурятия). Фото: Екатерина Ежова
Хурул &quot;Золотая обитель Будды Шакьямуни&quot; в Элисте. Фото: Екатерина Ежова
Ступа Будды Медицины на Алтае. Фото: Екатерина Ежова
Ступа-обелиск в Санкт-Петербурге. Фото: Екатерина Ежова
Ступа Просветления в Москве. Фото: Екатерина Ежова
Ступа Просветления в Москве внутри. Фото: Екатерина Ежова

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