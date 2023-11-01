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Среда 1 ноября

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Два рыжих котенка удивили своей милотой – видео

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Коты все знают про любовь. Посмотришь на них – и душа радуется.

Ничто так не умиляет, как созерцание котиков. Согласитесь? Вот и владелец канала "ViralHog" на Youtube это заметил. Среди своего контента он разместил видео, где два милых рыжих котика сидят на стуле у обеденного стола и обмениваются нежностями. А, точнее, более любвеобильный из них облизывает второго. Очевидно, что второй, более сдержанный малый с удовольствием принимает дружеский жест от собрата и радуется происходящему.

Рыжики настолько увлечены своим общением, что даже не замечают происходящего вокруг. Похоже, что их острый нюх тоже притупился – иначе они бы давно уже были на столе, потому что там находится много вкусностей. А, может, эти котятки просто очень воспитанные и культурные ребята? Возможно. Судя по спокойным и внимательным изречениям их хозяина, наверное, так и есть. Ведь животные, как известно, всегда перенимают поведение своих "мам" и "пап". Правда со своенравными котиками это случается гораздо реже, чем с собаками. Но все же бывает.

Между тем ОСН напоминает, что бездомным кошкам и собакам на улице приходится несладко. По возможности возьмите их в свою семью, чтобы любить и жаловать. Если же такой возможности нет, хотя бы покормите — они будут благодарны.

1 ноября 2023, 08:04
YouTube-канал "viralhog"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

В гости к верблюдам: чудо-остров посреди степи

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

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