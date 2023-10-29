Кот размером с бокал: Новая пушистая звезда сети – видео

Как говорится, маленькая собака – до старости щенок. На днях животному исполнилось 13 лет, однако Фрэнсис до сих пор выглядит как котенок.

Видео с котиком ожидаемо завирусилось и вовсю гуляет по Сети. Кота зовут Фрэнсис и он страдает от дварфизма — ну или наслаждается им. Дварфизм проявляется чрезвычайно маленьким ростом, и первое видео с дварфическим котом собрало свыше десятка миллионов просмотров.

Кота еще 13 лет назад обнаружили строители: будучи котенком, карликовое животное свободно помещалось в человеческую ладонь. Зверька приютили родители девушки, выложившей видео с его участием. Любопытно, что дварфизм является не следствием какой-то особой породы, а генетическим заболеванием.

Животные, больные дварфизмом, в какой-то момент просто-напросто перестают расти. Между прочим, Фрэнсис хоть и мал ростом, но очень силен духом и является главным среди остальных питомцев квартиры: его авторитет признает даже пес по имени Оскар. Впрочем, судя по видеозаписям, собака является лучшим другом кота — как ни странно, такие ситуации совсем не редкость.

Для того, чтобы наглядно показать, насколько Фрэнсис мал, блогерша сфотографировала его на праздничном столе на фоне бокала вина. Взрослый (или даже уже пожилой) 13-летний кот оказался ниже ростом. В настоящий момент у блога, посвященного коту, свыше 20 тысяч подписчиков.