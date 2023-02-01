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13 добрых историй, которые помогут вам не терять веру в человечество

Евгений Абрамкин

Евгений Абрамкин блогер

 Веду канал DOBROTA.MEDIA в Телеграме: пишу о добрых историях и хороших людях, занимаюсь благотворительностью. Начинал путь в журналистике с "Дней.ру" и до сих пор люблю их всем сердцем.
Если вам кажется, что в мире почти не происходит ничего хорошего, это не так – вокруг много отзывчивых людей, которые всегда готовы помочь. И вот доказательство – 13 добрых историй со всего мира из телеграм-канала DOBROTA.MEDIA за январь 2023 года.
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Дед Мороз из Якутии уже три года сам покупает подарки и поздравляет детей из малообеспеченных семей

Фото: соцсети

Обычно Кристиан Куприянов один ходит по домам перед Новым годом в костюме волшебника, но в этот раз к нему присоединились и другие Деды Морозы. Раньше подарки он покупал за свой счет, теперь люди начали помогать пожертвованиями: кто-то деньгами, кто-то — сразу сладкими наборами. Итог — 116 счастливых семей за три года.

"Я вырос в многодетной семье и понимаю, как иногда бывает тяжело даже приобрести конфеты на Новый год. Быть Дедом Морозом – это дарить детям новогодние чудеса! Меня мотивируют детские улыбки и счастье в их глазах. Это сильно заряжает энергией. Кроме того, добрые дела всегда возвращаются к тебе вдвойне", — сказал он.

Туристы из Южной Кореи застряли на пути к Ниагарскому водопаду из-за мощной снежной бури — их на два дня приютила местная пара

Фото: соцсети

Автобус с десятью туристами остановился в пригороде Буффало — дальше ехать было невозможно из-за сильного снегопада. Двое путешественников подошли к ближайшему дому и попросили лопату, чтобы расчистить путь, но вместо этого им предложили зайти внутрь и переждать бурю.

Алекс и его жена, хозяева дома, достали спальные мешки и надувные матрасы, чтобы все разместились с комфортом. Корейцы отплатили за гостеприимство — приготовили на всех традиционный ужин. "Одна девушка разморозила курицу, взяла корейские соусы и специи и сделала из этого настоящий ПИР!" — восхитилась пара.

Вместе ребята провели два дня и разъехались в канун Рождества, когда буря утихла. Алекс поделился историей в запрещенной соцсети, в комментариях — лучи любви. "Ты всегда очень гостеприимный! Невероятно, ты лучший", — написал один из знакомых пары.

Только посмотрите на счастливого отца с дочерью-бортпроводницей. Пожилой мужчина купил билеты на шесть рейсов, чтобы провести Рождество с ней на работе

Фото: соцсети

Заботливый папа летал с дочерью на праздниках как минимум два года подряд, пока не началась пандемия. Рождество 2022-го семья тоже встречала вместе, но уже на земле: стюардесса впервые за несколько лет получила в этот день выходной!

Знакомьтесь, это Гэри Мак-Ки. В 2022-м он каждый день пробегал по марафону и собрал 1 млн фунтов на благотворительность

На видео — финальный забег года. За 365 дней спортсмен преодолел 15 300 километров, износил больше 20 пар кроссовок. Собранный миллион он передал местному хоспису и обществу поддержки страдающих от рака.

В конце его ждала бутылочка специального марафонского пива — все-таки дело было в Англии. Почти как другого героя DOBROTA. MEDIA — спортсмена, за сутки пробежавшего через всю Ирландию.



Всем бы такого соседа! Тема из Зеленограда позаботился о настроении жильцов дома в первые дни после праздников. В комментариях под фото — лучи любви

Фото: zelenograd.ru / соцсети

"Мальчику Теме большое спасибо! Отдельная благодарность родителям, которые правильно воспитывают сына! Это действительно сейчас редкость!"

"Тема, ты замечательный человек и такой добрый мальчишка"

"Ура! Тема с 840-го (корпуса. – Прим. авт.), спасибо тебе за конфету!"

"Как не хватает миру таких людей, и взрослых, и детей. Тронуло, так внезапно и глубоко, и так просто!"

В конце декабря завирусилось видео из Кинешмы: водитель автобуса помог старику, застрявшему в сугробе. Местные жители под публикацией начали делиться своими добрыми историями

"Я тоже пенсионерка и мне очень тяжело ходить — ревматизм. Когда я хожу в "Магнит" (ул. Балахнина) девчата-кассиры и продавцы все время помогают мне спустить тележку с продуктами с лестницы. Спасибо им огромное!"

"Недавно я вызвала такси к первому подъезду дома, хотя была у десятого. Просто для того, чтобы водителю было проще подъехать, не застрял в сугробе. За рулем был парень. Он сказал: "Нечасто встретишь такое внимание. У нас с братом есть традиция: каждый день подвозить бесплатно одного клиента. Поскольку у вас оплата по карте, вот вам футболка в подарок, у семьи свое производство". Так тепло на душе стало". Собрал добрые истории местный сайт IvanovoNews.

Совсем недавно эта счастливая девушка страдала от депрессии. Помог один простой способ — каждый день делать что-то новое

Проблемы со здоровьем у Джесс начались во время изоляции из-за пандемии: она лишилась рутины, которая давала ей ощущение стабильности. Как только ограничения сняли, девушка дала себе обещание в течение трех месяцев каждый день делать что-то новое.

В итоге Джесс так вошла во вкус, что продлила вызов до года, пусть и с некоторыми поблажками. Она попробовала 365 новых занятий: от горячей йоги и шитья до разведения пчел и слива воды из батареи.

"Это лучшее, что я когда-либо делала. Я научилась получать удовольствие даже от самых маленьких подвигов, это помогло мне преодолеть страхи, почувствовать жизнь по-настоящему и снова начать любить себя!" — написала Джесс. И останавливаться она не планирует!

Невероятно милая история из Воронежа — пример силы социальных сетей и доброты

Фото: "Авито"

Девочка продает на "Авито" бумажные игрушки в виде мордочек животных. Ее отец в объявлении попросил помощи: "Друзья, кому несложно, напишите или позвоните, как будто вам интересно. Дочка сделала и каждый день спрашивает: "Писали? Звонили?" Я вас не прошу покупать, я ей сам деньги отдам".

Пост об этом появился в Twitter. За пару дней девочке отправили 300 сообщений, сейчас у объявления 6182 просмотра. Похоже, сегодня ей придется пропустить школу, чтобы разобраться со всеми заказами. "Просто пишут люди со всей России, это очень приятно. Если есть возможность, заскриньте от меня всем спасибо! Спасибо, братцы!" — написал отец девочки.

Если хотите поддержать ребенка, можно добавить объявление в избранное. Или заказать пару игрушек, но готовьтесь отстоять очередь, как за новым iPhone!



Крошечный хомяк из Иваново слишком хорошо погулял на январских и сломал лапку — смотрите, как лечили малыша

Фото: соцсети

О необычном пациенте рассказали в местной ветклинике "Малвин" — с такими крохами им редко приходится работать. Все сделали как положено: рентген, наркоз, операция, повязка и модный розовый защитный воротник. Теперь — реабилитации под присмотром заботливых хозяев.

Игра Stray о коте в мире роботов помогла собрать десятки тысяч долларов на помощь животным

Фото: Stray

Точную сумму даже разработчики назвать не могут — некоторые приюты и блогеры не обращались к ним для поддержки в проведении акций. Обычно они просто запускали трансляцию игры и собирали пожертвования.

Например, так поступил бразилец Рафаэль Альмейда из организации по защите бездомных животных. На полученные деньги он сможет помочь 25 кошкам.

В приюте для животных придумали свой Лапгвартс: всех питомцев распределили по факультетам, чтобы было проще выбрать собаку, подходящую по характеру

Фото: Pet Alliance of Greater Orlando

Фото: Pet Alliance of Greater Orlando

В Когтелап отправляют самых умных и послушных, Пуффенплюш — дружелюбных. Гриффиндог, естественно, для храбрых собак, а Слюнерин — маленьких, но очень целеустремленных. На сайте приюта можно пройти квиз (на английском) и узнать, на какой факультет попал бы ваш питомец. Только не Слюнерин!

Фото: Pet Alliance of Greater Orlando

Фото: Pet Alliance of Greater Orlando

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
1 февраля 2023, 09:00

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