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Суббота 21 октября

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Находчивый кот погулял под зонтом во время дождя – видео

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Пушистый непоседа нашел укрытие от водных капель и стал звездой Сети. Четырехлапый красавец проявил смекалку.

На крупной площадке видеоконтента Youtube набирает популярность ролик, снятый летом 2023 в Ливерпуле. Девятимесячный рыжий кот залез на плечо хозяйки и ее рюкзак, когда она шла по улице под зонтом во время дождя. Девушка приучила питомца к прогулкам на поводке, а в час непогоды находчивый зверек не упустил возможности остаться сухим.

Зрители сравнили брюнетку из видео с героиней Одри Хепберн в фильме "Завтрак и Тиффани", а милое животное вызвало немало восхищения. "Хорошие друзья держатся вместе", "Очень милое обоюдное доверие", "Восхитительно!" — отреагировали пользователи Сети.


21 октября 2023, 06:07
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube/Viralhog✓ Надежный источник

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Дима Билан с котом. Фото: vk.com/bilan_dima
Ольга Орлова. Фото: vk.com/olgaorlova1311
Моргенштерн. Фото: кадр Youtube/MORGENSHTERN/video by Frame Tamer
Сергей Лазарев с собаками. Фото: vk.com/sergeylazarev

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