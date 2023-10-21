Находчивый кот погулял под зонтом во время дождя – видео

Пушистый непоседа нашел укрытие от водных капель и стал звездой Сети. Четырехлапый красавец проявил смекалку.

На крупной площадке видеоконтента Youtube набирает популярность ролик, снятый летом 2023 в Ливерпуле. Девятимесячный рыжий кот залез на плечо хозяйки и ее рюкзак, когда она шла по улице под зонтом во время дождя. Девушка приучила питомца к прогулкам на поводке, а в час непогоды находчивый зверек не упустил возможности остаться сухим.

Зрители сравнили брюнетку из видео с героиней Одри Хепберн в фильме "Завтрак и Тиффани", а милое животное вызвало немало восхищения. "Хорошие друзья держатся вместе", "Очень милое обоюдное доверие", "Восхитительно!" — отреагировали пользователи Сети.



